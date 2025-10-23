طه الدسوقي يحتفل بعيد ميلاد زوجته: كل سنة وانتي مقوياني

احتفل الفنان طه دسوقي بعيد ميلاد زوجته، ووجه لها رسالة رومانسية مليئة بالمشاعر، حيث نشر مجموعة من الصور التي جمعتهما معًا، وعلق عليها بكلمات مليئة بالحب والدعم.

وكتب طه دسوقي عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»: «كل سنة وانتي طيبة وجدعة وقلبك حلو، كل سنة وانتي في ضهري ومقوياني.. يارب كل سنينك حلوة ويسعدك ويسعد أيامك كلها».

وكان تعرض طه دسوقي مؤخرًا لهجوم واسع عقب تقديمه فقرة «ستاند أب كوميدي» خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، تناول فيها بأسلوب ساخر علاقة الفنانين بالصحافة الفنية.

الفقرة أثارت جدلًا كبيرًا، واعتبرها بعض الصحفيين إساءة لهم، بينما دافع آخرون عنه مؤكدين أن حديثه كان في إطار كوميدي لا أكثر، وأن الهجوم عليه كان مبالغًا فيه.