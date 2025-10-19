قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور
تكليف رئاسي للحكومة بإنشاء آلية وطنية لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة.. فيديو
السفير الهندي يؤكد لمفتي الجمهورية: لولا جهود مصر لتم تصفية القضية الفلسطينية
حسام حداد يعلن رحيله عن قنوات بي إن سبورتس
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد جنوب الصعيد وشبورة على الطرق
محمد العدل يهاجم جماهير الأهلي بسبب بيراميدز: مصالح متبادلة.. برافو
المتحف المصري الكبير .. رمسيس الثاني يستقبل رؤساء وملوك وقادة العالم 1 نوفمبر
أعرف أول أيام شهر جمادى الأولى 1447 هـ
د. منال عوض: نسعى لنقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة
حفل تخرج دفعة إعداد خدام جديدة بكنيسة "العذراء" بالعباسية الشرقية
بحبك أوي.. أمينة خليل تدعم طه دسوقي بعد الانتقادات الأخيرة له

يارا أمين

وجهت الفنانة أمينة خليل، رسالة دعم للفنان طة دسوقي بعد تعرضه للانتقادات والهجوم الفترة الأخيرة.

وكتبت أمينة خليل، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : " بحبك وباحترمك أوي يافنان يا موهوب يا لذيذ ضحكتنا اوي اوي، المرة الجاية تعالى أنت ونادين معايا الساحل، برافو".



وعلق الفنان طه دسوقي، على عرضه الكوميدي الذي قدمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وكتب طه دسوقي على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “كستاندب كوميديان امبارح حققت حلما من أحلامي بإني اعمل ستاندب كوميدي في مهرجان سينما”.

وتابع: “وكممثل شاكر وممتن جدا لأساتذتي وزمايلي اللي إدوني امبارح طاقة مليانة حب ودعم وسمعوني بوشوش مبتسمة وقلوب مفتوحة”.

واختتم: “وكبني آدم مش لاقي كلام يوصف إحساسي غير انه شكرا لكل اللي ساعد في إن ده يحصل حقيقي ده يوم هفضل فاكره وفاكر كل حد ساعدني فيه، من قلبي شكرا”.

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، عرضًا خاصًا للفنان طه دسوقي، الذي أضفى أجواءً من البهجة والمرح.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم دورته الجديدة، حيث تترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت، فيما ويرأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، وتضم أسماء المدير، سونا كارابوغوسيان، محمد سعيد أوما، وهالة جلال.

أما لجنة الأفلام القصيرة فيرأسها مهدي فليفل، ويشارك فيها أندريا جاتوبولوس، جولييت كانو، سعاد بشناق، ومصطفى الكاشف، بينما وتضم لجنة النجمة الخضراء جانا وهبة، مي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم، أما بالنسبة للجنة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) فتضم أمنية عادل، باميلا كوهين، وراماشاندران بيشارات، بينما لجنة جائزة نتباك فتترأسها آن ديمي جيرو، بعضوية جان مارك ثيروان، والمخرجة هالة خليل.

