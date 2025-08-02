قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار حازم بدوي: مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ تعكس وعيا كبيرا .. الدولة مستقرة وتلتزم بالضوابط الدستورية
الصحة: إصدار 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ 13.2 مليار جنيه
تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات
الوطنية للانتخابات تطمئن على سير العملية الانتخابية فى الخارج
فتح : مصر تمارس ضغوطا كبيرة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
مصدر أمنى: لا انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.. وهذه عقوبة نشر الشائعات
الجيش البريطاني: إسرائيل تقصف غزة أعنف من الحرب العالمية الثانية
رئيس الفيفا يقضى عطلته الرسمية في العلمين ومدبولي يرحب به هاتفيا
رئيس الجالية المصرية باليونان: توافد كبير على لجان انتخابات الشيوخ اليوم
القاهرة الإخبارية: زيارة ويتكوف لمركز المساعدات مسرحية إعلامية
هل الصدقة الجارية تصح عن الحي والميت؟.. أمين الفتوى يجيب
سعر الذهب اليوم السبت فى مصر.. عيار 21 يسجل 4660 جنيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول الناس اللي آمنوا بيا.. طه الدسوقي ينعى لطفي لبيب

طه الدسوقي
طه الدسوقي
سارة عبد الله

نعى الفنان طه الدسوقي، الراحل لطفي لبيب، بعد وفاته عن عمر 77 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب طه الدسوقي عبر فيسبوك: “من أوائل الناس اللي آمنوا بيا وساعدني بدون أي أمارة ولا مقابل.. ومش أنا بس، يشهد ربنا على مدار ٤ سنين شغل مسرح مكانش فيه مشكلة بين أي اتنين في المسرحية غير وبتتحل في أوضة لطفي لبيب”.

وتابع: “مفيش ممثل جديد بييجي العرض غير وعم لطفي كان يقولنا: روحوا اندهوله ييجي يقعد معانا.. ومكانش بيعمل كده حتى عشان يتقال عليه بيعمل كده، كان كبير بفعله وبرضاه ومعاملته، وكان كبير حتى بنصايحه”.

وأضاف: “كان يقولي إوعى في يوم قرنيتك تتقلب ومتبقاش شايف غير نفسك، شكرا يا عم لطفي على كل خير عملته معايا ومع غيري وربنا يرحمك ويحسن إليك زي ما ربنا ساعد ناس كتير من خلالك وعلى إيديك وداعا للفنان والإنسان والمقاتل لطفي لبيب”.

يذكر أن الساحة الفنية فقدت أحد أبرز نجومها، ممن أثروا الشاشة بأدوارهم المتقنة وحضورهم الإنساني المميز. 

تمتع الراحل بتاريخ فني كبير، تجاوز فيه أكثر من 100 فيلم سينمائي، وما يزيد على 30 عملًا دراميًا، وشارك في أعمال خالدة مع كبار نجوم الفن المصري، من بينهم الزعيم عادل إمام، حيث جسّد شخصية السفير الإسرائيلي باحتراف لافت في فيلم السفارة في العمارة، كما شاركه في مسلسلات عفاريت عدلي علام وصاحب السعادة.

كان الفنان لطفي لبيب داعمًا للأجيال الجديدة من النجوم، ووقف بجانبهم في بداياتهم الفنية، حيث عمل مع مي عز الدين، وأحمد مكي، ومحمد سعد، وآخرين.

بعيدًا عن الفن، كان الراحل بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث خدم في صفوف الجيش المصري لمدة ست سنوات، وشارك في معركة الكرامة والنصر.

وقد دوّن هذه التجربة في سيناريو بعنوان الكتيبة 26، كشف فيه عن تفاصيل واقعية من فترة خدمته العسكرية.

طه الدسوقي الراحل لطفي لبيب لطفي لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط

ترشيحاتنا

سليم سحاب

سليم سحاب: خطة لتحويل الأفلام الغنائية القديمة إلى عروض مسرحية معاصرة

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

من صحراء العاشر إلى العالمية.."أبو العينين" يروي كواليس تأسيس “سيراميكا كليوباترا"

النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب

النائب صلاح حسب الله يوضح تخصصات مجلس الشيوخ

بالصور

الشرقية تستعد لإنتخابات مجلس الشيوخ بـ 829 مقرا و844 لجنة| صور

مقار انتخابية
مقار انتخابية
مقار انتخابية

صحة الشرقية تنفذ 45 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم في 44 أسبوع

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الشرقية.. تقديم الخدمة الطبية لـ 1800 مريض ضمن حياة كريمة و100 يوم صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رحمة حسن تكشف معاناتها من الصلع.. تعرف على أسباب حدوثه؟

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن
أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن
أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

فيديو

رصف طريق

بتكلفة 10 ملايين جنيه وتنفيذ 95٪.. رصف شارع الموقف بالحسينية في الشرقية

محمود عامر

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع.. فيديو

المتهم

بسبب أولوية المرور.. ضبط سائق تعدى على مواطن بـ«شومة» في الفيوم| فيديو

حقيقة إصابة لطفي لبيب بالسرطان

اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب.. ووصية مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد