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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقابة الموسيقيين تدين حملات التشوية ضد مصر والقيادة السياسية

مصطفى كامل
مصطفى كامل
أحمد إبراهيم

في ظل تصاعد الأحداث، وتزايد الحملات الممنهجة لتشويه دور مصر ومواقفها الثابتة، أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانًا رسميًا أكدت فيه تضامنها الكامل مع القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدة بالجهود الصادقة والمخلصة التي تبذلها الدولة لدعم القضية الفلسطينية ووقف نزيف الدم، وحماية استقرار المنطقة.

وأعربت النقابة، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن إدانتها الشديدة للمحاولات المغرضة التي تهدف إلى الإساءة للدور التاريخي والريادي لمصر، مستنكرة الدعوات المشبوهة لتنظيم تظاهرات أمام السفارات المصرية بالخارج، واعتبرتها محاولات يائسة لتشويه صورة الدولة المصرية وتضليل الرأي العام.

الموسيقيين : التحركات المرفوضة لا تخدم القضية الفلسطينية

وتؤكد نقابة المهن الموسيقية أن هذه التحركات المرفوضة لا تخدم القضية الفلسطينية، بل تضر بوحدة الصف العربى وتسيء إلى الجهود الصادقة التي تبذلها مصر على مدار عقود لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن جموع الفنانين والمبدعين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ويجددون رفضهم لأي إساءة إلى مؤسسات الدولة أو تشكيك في مواقفها الوطنية والإنسانية.

نقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل مصطفى كامل الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية

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