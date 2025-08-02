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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش هسكت عن حقي.. رحمة حسن تهدد بالشكوى بعد إصابتها بالصلع

رحمة حسن
رحمة حسن
سارة عبد الله

شاركت الفنانة رحمة حسن منشورا أثار جدلا واسعا عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، بعد إعلانها إصابتها بالصلع.

وكتبت رحمة حسن عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “من هنا ورايح أي مكان أو عيادة أو منتج أو أي حاجة أكون بشتري أو بعمل خدمة فيها أو تكون الخدمة حقيقي سيئة أو تسببلي أي أذى جسدي أو نفسي أو أي نوع من الأذى، هقول وهروح أشتكي وهقدم بلاغات ومش هسكت عن حقي تاني أبدًا”.

وأضافت: “كل مرة بسكت ومش بقول الخدمات المقدمة بتكون أسوأ ألف مرة ودا بيسبب أذى ليا كبير، وأنا مش هسامح أبدا أبدا تاني إن يحصلي حاجة وحشة بسبب خدمات المفروض إنها تحسن من حياتي مش تبوظها”.

منشور رحمة حسن

وكشفت الفنانة رحمة حسن أنها تعاني في الفترة الحالية من حالة نفسية سيئة، ينتج عنها معاناتها من سقوط شعرها.

ونشرت رحمة حسن صورة لشعرها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، معلقة: “ده شكل شعري.. كل يوم بقالي سنتين، صحتي الجسدية كويسة الحمد لله، لكن قلبي مكسور وبعاني من التوتر والقلق طول الوقت، لدرجة مش عايزة أعمل أي حاجة بسبب ده”.

وتابعت رحمة حسن: “محدش عنده فكرة قد إيه أنا تعبانة.. وعمري ما ببين، بس حبيت أشارككم ده.. ومش همسح البوست لحد ما أكون كويسة”.

يذكر أن رحمة حسن هي ممثلة مصرية شاركت في العديد من الأعمال الفنية، السينمائية والدرامية، ولكنها اختفت عن الأضواء لفترة طويلة، تمتد حتى الآن، حيث يعد مسلسل “إيجار قديم” آخر عمل شاركت به، والذي عرض في عام 2022، وضم كلا من الفنان شريف منير، حازم سمير، بسمة داود، إلهام وجدي، رانيا عبد المنصف، أحمد أبو زيد، ميمي جمال، وآخرون، والعمل من إخراج طارق رفعت.

رحمة حسن الصلع الفنانة رحمة حسن

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