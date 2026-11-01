أتم مجلس إدارة النادي المصري، الاتفاق مع التونسي نبيل الكوكي على توليه مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي

جاءت عودة الكوكي خلفًا للمدير الفني السابق أحمد سامي والذي تم الإعلان رسميًا عن إنهاء التعاقد معه بالتراضي.



التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للنادي المصري.

ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن الجهاز الفني المعاون للكابتن نبيل الكوكي والذي سيبدأ اليوم الأحد في قيادة مران الفريق استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق منتخب السويس بتروجيت والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأربعاء القادم الموافق الرابع من نوفمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.