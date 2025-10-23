قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
حريق بمخزن أخشاب في الشرقية والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. تعرف على أسباب النجاة
ترامب: لا نريد أن تسيطر روسيا على كامل أوكرانيا
إصابة شخصين في انهيار بلكونة عقار بالشرقية
رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن يدفع بوتين ثمن عدوانه غير المبرر على أوكرانيا
رئيس وزراء بريطانيا: القتل في أوكرانيا يجب أن يتوقف الآن
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟
دعاء أول أيام جمادى الأول لطلب الرزق وخيري الدنيا والآخرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ومن حنانك تعلمت كيف يغني القلب.. محمد فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده

محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان الشاب محمد فضل شاكر جمهوره مقطعًا قصيرًا من أحدث أعماله الغنائية بعنوان «إلي أبي»، وحرص على إهدائها إلى والده المطرب فضل شاكر في لفتة إنسانية مؤثرة، بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني.

وكتب محمد مع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «من عمق إحساسك امتد صوتي، ومن حنانك تعلمت كيف يغني القلب، لذلك بصوتي سأحمل حب العالم لك، رسالة لا تنتهي.. إلى أبي.

وكان المطرب اللبناني فضل شاكر قد سلم نفسه قبل أيام إلى مخابرات الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا، بعد سنوات من التواري داخل المخيم.

وأشارت تقارير لبنانية إلى أنه دخل بمفرده إلى أحد الحواجز العسكرية وسلم نفسه دون أي مقاومة، حيث تم نقله للتحقيق تمهيدًا لإعادة النظر في القضايا الصادرة بحقه غيابيًا.

ويُذكر أن فضل شاكر كان قد عاش في مخيم عين الحلوة منذ عام 2013، قبل أن يقرر مؤخرًا الخروج وتسليم نفسه تمهيدًا لإعادة النظر في قضيته.

الفنان الشاب محمد فضل المطرب فضل شاكر للجيش اللبناني تقارير لبنانية مخابرات الجيش اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

الدولار

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

ترشيحاتنا

سلوت

مدرب ليفربول: محمد صلاح الأحق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الأول والتجاري لمصر.. «أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

ضياء رشوان: الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية في 2027 يعبر عن استدامة العلاقات

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد