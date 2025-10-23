ومن حنانك تعلمت كيف يغني القلب.. محمد فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده

شارك الفنان الشاب محمد فضل شاكر جمهوره مقطعًا قصيرًا من أحدث أعماله الغنائية بعنوان «إلي أبي»، وحرص على إهدائها إلى والده المطرب فضل شاكر في لفتة إنسانية مؤثرة، بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني.

وكتب محمد مع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «من عمق إحساسك امتد صوتي، ومن حنانك تعلمت كيف يغني القلب، لذلك بصوتي سأحمل حب العالم لك، رسالة لا تنتهي.. إلى أبي.

وكان المطرب اللبناني فضل شاكر قد سلم نفسه قبل أيام إلى مخابرات الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا، بعد سنوات من التواري داخل المخيم.

وأشارت تقارير لبنانية إلى أنه دخل بمفرده إلى أحد الحواجز العسكرية وسلم نفسه دون أي مقاومة، حيث تم نقله للتحقيق تمهيدًا لإعادة النظر في القضايا الصادرة بحقه غيابيًا.

ويُذكر أن فضل شاكر كان قد عاش في مخيم عين الحلوة منذ عام 2013، قبل أن يقرر مؤخرًا الخروج وتسليم نفسه تمهيدًا لإعادة النظر في قضيته.