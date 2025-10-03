محمد فضل: يجب على الأهلي توجيه الشكر لحسام غالي

أعرب محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، عن استيائه من تجاهل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لذكر اسم حسام غالي في بيان الشكر الصادر عقب انتهاء الفترة القانونية لبعض أعضاء المجلس.



وقال فضل في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "مينفعش ميكونش فيه شكر لحسام غالي"، مضيفًا: "أنا بوجه الدعوة للكابتن الخطيب والدكتور سعد شلبي إنهم يشكروا حسام غالي زي ما شكروا المحترمين الأربعة في البيان، وأتمنى يكون في تراجع عن البيان اللي نزل".

وأكد فضل أن حسام غالي قدم الكثير للنادي الأهلي، وكان له دور بارز خلال فترة عمله بمجلس الإدارة، مشددًا على ضرورة إنصافه وتقديره بالشكل الذي يليق بتاريخه