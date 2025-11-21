محمد صبحي: لم أفقد إنسانيتي.. والعالم بحاجة لرحمة أكثر

أعرب الفنان القدير محمد صبحي عن تقديره العميق لنعمة التعافي التي أنعم الله بها عليه، مؤكدًا أن ما مرّ به كان تجربة كشفت له الكثير وأعادته إلى حياته الفنية بروح جديدة، وذلك في أول ظهور له عقب الوعكة الصحية الأخيرة.

وقال صبحي في تصريح له: "ربنا جاملني وكافئني إني خرجت من الوعكة الصحية بخير، وأنا الآن أستعد للعودة إلى حياتي الحقيقية… المسرح؛ المسرح هو عمري، وهارجع أكمل مشواري كإنسان ما فقدش إنسانيته".

وأشار إلى أن رسالته الإنسانية ستظل ثابتة مهما تغيّرت الظروف، مضيفًا: "أمنيتي دايمًا… إياك أن تفقد إنسانيتك العالم بقى مفتقد للإنسانية بشكل مخيف، ويمكن نلاقي رحمة عند الحيوانات أكتر من البشر".

العودة لخشبة المسرح

وكشف صبحي أنه يواصل العمل على استعادة كامل طاقته استعدادًا للعودة إلى خشبة المسرح التي وصفها بأنها "نبض حياته وبيته الأول"، لافتًا إلى وجود مشاريع فنية جديدة سيعلن تفاصيلها فور استقرار حالته الصحية.

أعلام المسرح العربي

ويُعد محمد صبحي واحدًا من أبرز أعلام المسرح العربي، صاحب مسيرة طويلة حافلة بالأعمال الهادفة التي تركت أثرًا واضحًا في الوعي الفني والثقافي لدى الجمهور العربي على مدى عقود.