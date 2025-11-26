قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التنمية المحلية والتضامن تستعرضان دعم جهود الهلال الأحمر لدعم الفلسطينيين بغزة

ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة اجتماعاً مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتحول الرقمى واللواء أحمد الصيفى الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة لشئون التنظيم المؤسسى والأستاذة هالة عواد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة التنمية المحلية والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات الوزارتين والهلال الأحمر المصري . 

شهد الاجتماع استعراض الآليات المشتركة لدعم جهود الهلال الأحمر المصرى وتذليل أى عقبات تواجهه للقيام بدوره فى تقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة فيما يخص المساعدات الإنسانية والإغاثية ، وبصفة خاصة توفير بعض المواقع بمحافظة شمال سيناء ومحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد كمقار للهلال الأحمر لتخزين المساعدات الإغاثية والإنسانية، وغيرها والتى تصل إلى مدينة العريش من المجتمع المدني المصري والهيئات والمؤسسات الحكومية أو من المنظمات الدولية ومختلف دول العالم لدخولها فى القوافل المختلفة لأهالي القطاع .

كما تطرق الاجتماع إلي توفير البرامج التدريبية للعاملين بالهلال الأحمر المصري من مختلف محافظات الجمهورية فيما يخص الحزم التدريبية السنوية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الشهر القادم ، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأنشطة والفعاليات المختلفة للمتطوعين والعاملين في الهلال الأحمر، خاصة بعد اعتماد مركز سقارة كمركز قومي معتمد للتدريب علي المستوي القومي في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي واللغات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والاستفادة من إمكانيات وأصول الوزارات المختلفة في دعم الهلال الأحمر للقيام بدوره علي الوجه الأمثل .

كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك بين الوزارتين والاستعانة بالمتطوعين بالهلال الأحمر المصري والرائدات الاجتماعيات في تنفيذ بعض الحملات الخاصة بملفات عمل وزارة البيئة وخدمة حملات التوعية بالنظافة والحفاظ علي البيئة وصحة وسلامة المواطنين ودعم جهود الدولة في هذ الشأن .

التنمية المحلية منال عوض التضامن الهلال الأحمر المصري قطاع غزة

