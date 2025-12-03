حملة موسّعة للجيزة لضبط المحال المخالفة وغير المرخصة بحي الدقي

نفّذت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة حملة مكبرة استهدفت المحال العامة غير المرخصة بنطاق حي الدقي وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية والسياحية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

وأسفرت الجهود عن ضبط مخالفات متنوعة شملت مزاولة النشاط دون ترخيص، وعرض وتداول لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مختومة بختم المجزر، إلى جانب مخالفات تنظيمية وبيئية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بأن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات مكثفة على المحال العامة لضبط الأنشطة المخالفة وغير المرخصة، مؤكدًا أن الهدف هو حماية صحة المواطنين وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والبيئية.

جاءت الحملة بحضور الاستاذة عزة وهدان المشرف علي الإدارة العامة للسياحة والسيد محمد رزق رئيس حي الدقي وبالتنسيق مع الإدارات المختصة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، ومديرية القوى العاملة، ومديرية الصحة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت التي تمارس نشاطها دون التراخيص اللازمة.



وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات لتحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحي الدقي.