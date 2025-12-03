قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي يزور أجنحة شركات بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"

كريم الخطيب

اختتم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، فاعليات اليوم الثالث من معرض "EDEX 2025" بزيارة عدد من أجنحة الشركات والجهات المشاركة بالمعرض وهي (CETC الصينية، وAmstone المصرية، وجوك تورك التركية، وبونجسان الكورية الجنوبية)، بالإضافة إلى مركز التصميم والتطوير الأردني.


وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الهدف من هذه الزيارات هو الإطلاع علي أحدث التكنولوجيات حول العالم في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والعمل علي توطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

واستعرض الوزير خلال هذه الجولات التفقدية أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة وذخائر ومعدات وأنظمة إلكترونية والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة بمعرض "EDEX 2025"، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة.

كما أكد أن الوزارة تعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاتها إلى جانب إدخال منتجات جديدة مثل أحدث منتجاتها العسكرية التي يتم عرضها بجناح الوزارة بمعرض "EDEX 2025" وعلى رأسها راجمة الصواريخ "ردع 300" ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806" ومنظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY) أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم.

لافتا إلى أنه بخلاف المنتجات الجديدة تشارك الوزارة في نسخة العام الجاري من المعرض بنماذج لعدد من منتجاتها من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة مثل "سينا 200"، ورادارات وأنظمة إلكترونية متطورة، والتي تم تصنيع العديد منها بأيادي مصرية 100%.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال زيارته لأجنحة هذه الشركات العالمية، بما قام بالإطلاع عليه من معروضات تعكس مدى التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه في صناعاتها العسكرية، وأعرب خلال زيارته لأجنحة هذه الشركات على تطلع وزارة الإنتاج الحربي إلى تحقيق الشراكات الإستراتيجية التي تحقق المصلحة المتبادلة، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والخبرات البشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وكذا بالشركات العالمية التي تم زيارة أجنحتها، بما يعود بالنفع على تطوير الصناعات الدفاعية بمصر وبالدول الصديقة التي تمثلها هذه الشركات.

ومن جانبهم أعرب ممثلو الشركات التي تم زيارة أجنحتها عن تطلعهم إلى تعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق لعقد شراكات إستراتيجية مثمرة مع شركات الإنتاج الحربي، لافتين إلى أن معرض "EDEX 2025" يعد فرصة واعدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية.


واستعرض ممثلو الجهات التي تم زيارتها مجالات عملها، حيث أوضح ممثلو "CETC" الصينية أن مجال عمل الشركة هو إنتاج الأنظمة الإلكترونية الدفاعية، أما AMSTONE المصرية فتعمل في مجال تصنيع المنتجات الدفاعية الجوية والبحرية والبرية وتقدم خدمات الدعم والصيانة للمعدات الأمنية والدفاعية، وأشار ممثلو "جوك تورك" التركية إلى أن الشركة تنتج مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الذخائر والأسلحة وأنظمة الطائرات بدون طيار وأنظمة التشويش والمركبات المدرعة، فيما ثمّن ممثلو بونجسان الكورية ومركز التصميم والتطوير الأردني تلبية وزير الدولة للإنتاج الحربي للدعوة التي تم توجيهها لسيادته خلال اللقاءات التي جمعته بقيادات الشركة والمركز ضمن فاعليات الأيام الماضية من المعرض.

