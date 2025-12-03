برلماني: قرارات الحكومة تدعم استقرار السياسات وتشجع المستثمرين

ثمن النائب محمود عصام عضو مجلس النواب الإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماع الحكومة، مؤكدا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار تحسين مناخ الاستثمار وتطوير السياسات الضريبية بما يخدم الاقتصاد المصري.

وأوضح عصام في تصريحات خاصة، أن موافقة الرئيس السيسي على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تؤكد إصرار الدولة على بناء نظام ضريبي مرن وواضح، يراعي احتياجات مجتمع الأعمال ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في السنوات الأخيرة في تنفيذ خطوات مهمة لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، سواء من خلال ميكنة الخدمات أو توحيد جهات الولاية على الأراضي أو تقديم حوافز جديدة تسهم في تنشيط عمليات الإنتاج والتشغيل.

وأضاف أن التسهيلات الضريبية الجديدة تعطي رسالة قوية للمستثمرين بأن الدولة ماضية في دعم القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية، خاصة في ظل الرغبة الحكومية في تخفيف الأعباء وتوفير بيئة تشريعية مستقرة.