قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
الفيلم المصري المستعمرة يحصد جائزة نجمة الجونة البرونزية
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت
تحويل سيارتك إلي غاز بدون جنيه مقدم .. البترول توضح الخطوات وطريقة التقديم
بتشتغل بالضوء.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
فيريرا يرفض طلبا مهما للاعبي الزمالك بعد الفوز على ديكيداها
لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة .. رد حسام موافي على سائلة
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صبحي: دعم فني ولوجستي للمنتخب المصري بكأس العرب في قطر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
القسم الرياضي

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، مؤتمراً صحفياً بنادي الصحفيين للتجديف والرياضات المائية، التقى خلاله أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، والمقرر إقامتها بدولة قطر، لمتابعة استعدادات المنتخب المصري والمشاركة المصرية في البطولة، والاطلاع على الترتيبات التنظيمية مع الجانب القطري.

جاء ذلك بحضور النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ - رئيس نادي الصحفيين للتجديف والرياضات المائية، جاسم الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المحلية للبطولة، فاطمة النعيمي المدير التنفيذي لإدارة الإتصال والإعلام، السيد/محمد الخنجي مدير إدارة الإعلام المحلي والإقليمي باللجنة المنظمه، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ولفيف من السادة الإعلاميين.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة المصرية على المشاركة الفعالة والمشرفة في البطولات العربية، مشيراً إلى أن كأس العرب في قطر تمثل فرصة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الشباب العربي من خلال الرياضة، وترسيخ العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة.

وأشار وزير الرياضة إلى التنسيق المستمر بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمة، لضمان توفير كل سبل الدعم الفني واللوجستي للمنتخب المصري، بما يضمن الظهور بصورة تليق باسم ومكانة الرياضة المصرية.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن ثقته في قدرة اللجنة المنظمة والجانب القطري على إخراج البطولة بصورة احترافية، تعكس وحدة وتلاحم الشباب العربي تحت راية الرياضة.

من جانبها، استعرضت اللجنة المنظمة للبطولة تفاصيل الاستعدادات الجارية، معلنةً عن تقدم قطر بطلب استضافة أولمبياد ٢٠٣٦، مشيدة بدور مصر في دعم الجهود العربية المشتركة علي كافة المستويات.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وزارة الرياضة بطولة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

ترشيحاتنا

وفد أزهري

لمسة وفاء.. وفد أزهري يشارك في عزاء الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: من آداب التعامل الإسلامي قبول الهدية مهما كانت قليلة مع إظهار الفرح بها

الجامع الأزهر

20 ألف دارس ودراسة في موسم جديد بالرواق الأزهري

بالصور

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت.. مقرمش زي المطاعم

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت

الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تريندات ألوان أظافر موضة شتاء 2026 .. مزيج من الجرأة والرقي

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد