صبحي: دعم فني ولوجستي للمنتخب المصري بكأس العرب في قطر

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، مؤتمراً صحفياً بنادي الصحفيين للتجديف والرياضات المائية، التقى خلاله أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، والمقرر إقامتها بدولة قطر، لمتابعة استعدادات المنتخب المصري والمشاركة المصرية في البطولة، والاطلاع على الترتيبات التنظيمية مع الجانب القطري.

جاء ذلك بحضور النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ - رئيس نادي الصحفيين للتجديف والرياضات المائية، جاسم الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المحلية للبطولة، فاطمة النعيمي المدير التنفيذي لإدارة الإتصال والإعلام، السيد/محمد الخنجي مدير إدارة الإعلام المحلي والإقليمي باللجنة المنظمه، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ولفيف من السادة الإعلاميين.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة المصرية على المشاركة الفعالة والمشرفة في البطولات العربية، مشيراً إلى أن كأس العرب في قطر تمثل فرصة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الشباب العربي من خلال الرياضة، وترسيخ العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة.

وأشار وزير الرياضة إلى التنسيق المستمر بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمة، لضمان توفير كل سبل الدعم الفني واللوجستي للمنتخب المصري، بما يضمن الظهور بصورة تليق باسم ومكانة الرياضة المصرية.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن ثقته في قدرة اللجنة المنظمة والجانب القطري على إخراج البطولة بصورة احترافية، تعكس وحدة وتلاحم الشباب العربي تحت راية الرياضة.

من جانبها، استعرضت اللجنة المنظمة للبطولة تفاصيل الاستعدادات الجارية، معلنةً عن تقدم قطر بطلب استضافة أولمبياد ٢٠٣٦، مشيدة بدور مصر في دعم الجهود العربية المشتركة علي كافة المستويات.