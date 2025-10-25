بشري سارة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات النادي الأهلي

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي ذكي عن تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إمام عاشور.

وقال الناقد الرياضي ابو المعاطي ذكي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

نسبة الإنزيمات عند إمام عاشور نجم النادي الأهلي الحمد لله نزلت تحت ال 50 و ده مؤشر مطمئن جدًا بالتحديد 46 وهيعيد التحليل تاني يوم الأحد.

وأضاف: لو نزلت عن كده او حتى فضلت ثابتة هيرجع إمام عاشور مباشرة للنادي الأهلي ينفذ برنامجه التأهيلي.

ويخوض مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب مباراة الإياب أمام نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي ضمن منافسات دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار بطل بوروندي والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت المباراة التي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب قد حقق فوزًا ثمينًا في بوجمبورا على إيجل نوار بنتيجة 1-0، وجاء الهدف عن طريق الخطأ من مدافع الفريق البوروندي، ليضع بطل إفريقيا في موقف مريح قبل مواجهة الإياب بالقاهرة.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب ترتيب جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة فيما حل فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني برصيد 20 نقطة والنادي المصري في المركز الثالث برصيد 18 نقطة بينما حل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في المركز الرابع برصيد ثمانية عشر نقطة.