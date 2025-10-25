قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
بشري سارة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات النادي الأهلي

يسري غازي

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي ذكي عن تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إمام عاشور.

وقال الناقد الرياضي ابو المعاطي ذكي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

نسبة الإنزيمات عند إمام عاشور نجم النادي الأهلي الحمد لله نزلت تحت ال 50 و ده مؤشر مطمئن جدًا بالتحديد 46 وهيعيد التحليل تاني يوم الأحد.

وأضاف: لو نزلت عن كده او حتى فضلت ثابتة هيرجع إمام عاشور مباشرة للنادي الأهلي ينفذ برنامجه التأهيلي.

ويخوض مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب مباراة الإياب أمام نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي ضمن منافسات دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا.


موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار بطل بوروندي والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت المباراة التي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع اليوم السبت المباراة المهمة التي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر قناة «أون سبورت».

كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب قد حقق فوزًا ثمينًا في بوجمبورا على إيجل نوار بنتيجة 1-0، وجاء الهدف عن طريق الخطأ من مدافع الفريق البوروندي، ليضع بطل إفريقيا في موقف مريح قبل مواجهة الإياب بالقاهرة.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب ترتيب جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة فيما حل فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني برصيد 20 نقطة والنادي المصري في المركز الثالث برصيد 18 نقطة بينما حل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في المركز الرابع برصيد ثمانية عشر نقطة.

