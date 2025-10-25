قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
صدمة قبل لقاء إيجل البوروندي.. أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة مهاجم الأهلي
خلف الحبتور: مصر لها فضل كبير على دول الخليج العربي في بناء الأجيال
غياب 6 نجوم.. موعد قمة ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقناة الناقلة
رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة
الرئيس السيسي يتابع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
الجيزة تتجمل وشاشات عرض لنقل الحدث في أسيوط..المحافظات تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ضربوه أمام نجلته.. الداخلية تضبط المتهمين بالتعدى على مسن السويس
بشري سارة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات النادي الأهلي
العدالة الإلهية تتحقق.. نجل القذافي يعلق على سجن نيكولا ساركوزي
موعد مباراة منتخب ناشئي اليد بعد الفوز على البرازيل ببطولة العالم
طرح 1128 قطعة أرض صناعية بمساحة 6.2 مليون متر في 16 محافظة
بشراكة وزارة الشباب والرياضة.. انطلاق جلسات الحوار بقمة مصر المستدامة

يسري غازي

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تم عقد عدد ورش العمل وجلسات الحوار، ضمن فعاليات "قمة مصر المستدامة للشباب 2025"، والتي يتم تنفيذها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبشراكة مع وزارتي الشباب والرياضة والبيئة، ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وتستضيف مشاركين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأكيداً على الدور الإقليمي لمصر كمركز للحوار والعمل المناخي.

وتضمنت ورش العمل، ورشة "التواصل من أجل التأثير" التي تقدم أدوات عملية لتصميم رسائل بيئية فعالة لتحقيق التغيير المجتمعي، وورشة "مختبر الابتكار في الاقتصاد الدائري (From Waste to Wealth)"، والذي يُتيح للشباب تحويل الأفكار البيئية إلى مشروعات واقعية، وورشة "السياسات الشبابية المناخية (Youth Climate Policy Hackathon) التي تُتيح للمشاركين صياغة مقترحات وتوصيات تُشكل نواة لإعلان القمة الختامي، وجلسة "فن من أجل التغيير" التي تقدمها فرق فنية شابة مثل Nawah Art Team لإظهار قوة الإبداع في تعزيز الوعي المناخي.

وأيضاً منصة الإرشاد المهني التي تجمع الشباب برواد الصناعات الخضراء لتوجيههم نحو مسارات مهنية مستدامة، كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة التفاعلية مثل لعبة Advironments التي تدمج التعلم البيئي بالمرح من خلال المنافسة الجماعية والتعاون.

كما سلطت القمة الضوء على قضايا محورية مثل "الوظائف الخضراء، التمويل المناخي، العدالة البيئية، الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة، ودور الشباب في صياغة السياسات"، إلى جانب حلقات نقاش حول "الأمن المائي، التحول الرقمي، والمجتمع المدني كقوة دافعة للتغيير".

وتُعد القمة إحدى أبرز المنصات الوطنية التي تُعنى بتمكين الشباب في مجالات المناخ والتنمية المستدامة وريادة الأعمال الخضراء، وتهدف هذا العام إلى إتاحة تجربة شاملة تجمع بين التعلم، المشاركة، والتطبيق العملي عبر برنامج ثري من الجلسات التفاعلية وورش العمل والأنشطة الفنية والثقافية.

وتأتي نسخة هذا العام لتُجسد روح المشاركة الفاعلة للشباب من خلال أكثر من 40 ورشة ،وجلسة حوارية وتدريبية تغطي موضوعات متعددة مثل "التحول الأخضر، التمويل المستدام، الاقتصاد الدائري، السياسات المناخية، وريادة الأعمال الاجتماعية"، إضافة إلى أنشطة تفاعلية تدمج الفن، التعليم، والتكنولوجيا كوسائل للتغيير الإيجابي.

ومن المنتظر أن تستقطب القمة أكثر من 3,000 مشارك من داخل مصر وخارجها، لتشكل مساحة جامعة بين التدريب، الإلهام، والإبداع، حيث يتبادل الشباب وصُنّاع القرار والمبتكرون التجارب والأفكار ويضعون معاً حلولاً عملية لتحديات الحاضر والمستقبل.

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

