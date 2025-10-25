بشراكة وزارة الشباب والرياضة.. انطلاق جلسات الحوار بقمة مصر المستدامة

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تم عقد عدد ورش العمل وجلسات الحوار، ضمن فعاليات "قمة مصر المستدامة للشباب 2025"، والتي يتم تنفيذها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبشراكة مع وزارتي الشباب والرياضة والبيئة، ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وتستضيف مشاركين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأكيداً على الدور الإقليمي لمصر كمركز للحوار والعمل المناخي.

وتضمنت ورش العمل، ورشة "التواصل من أجل التأثير" التي تقدم أدوات عملية لتصميم رسائل بيئية فعالة لتحقيق التغيير المجتمعي، وورشة "مختبر الابتكار في الاقتصاد الدائري (From Waste to Wealth)"، والذي يُتيح للشباب تحويل الأفكار البيئية إلى مشروعات واقعية، وورشة "السياسات الشبابية المناخية (Youth Climate Policy Hackathon) التي تُتيح للمشاركين صياغة مقترحات وتوصيات تُشكل نواة لإعلان القمة الختامي، وجلسة "فن من أجل التغيير" التي تقدمها فرق فنية شابة مثل Nawah Art Team لإظهار قوة الإبداع في تعزيز الوعي المناخي.

وأيضاً منصة الإرشاد المهني التي تجمع الشباب برواد الصناعات الخضراء لتوجيههم نحو مسارات مهنية مستدامة، كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة التفاعلية مثل لعبة Advironments التي تدمج التعلم البيئي بالمرح من خلال المنافسة الجماعية والتعاون.

كما سلطت القمة الضوء على قضايا محورية مثل "الوظائف الخضراء، التمويل المناخي، العدالة البيئية، الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة، ودور الشباب في صياغة السياسات"، إلى جانب حلقات نقاش حول "الأمن المائي، التحول الرقمي، والمجتمع المدني كقوة دافعة للتغيير".

وتُعد القمة إحدى أبرز المنصات الوطنية التي تُعنى بتمكين الشباب في مجالات المناخ والتنمية المستدامة وريادة الأعمال الخضراء، وتهدف هذا العام إلى إتاحة تجربة شاملة تجمع بين التعلم، المشاركة، والتطبيق العملي عبر برنامج ثري من الجلسات التفاعلية وورش العمل والأنشطة الفنية والثقافية.

وتأتي نسخة هذا العام لتُجسد روح المشاركة الفاعلة للشباب من خلال أكثر من 40 ورشة ،وجلسة حوارية وتدريبية تغطي موضوعات متعددة مثل "التحول الأخضر، التمويل المستدام، الاقتصاد الدائري، السياسات المناخية، وريادة الأعمال الاجتماعية"، إضافة إلى أنشطة تفاعلية تدمج الفن، التعليم، والتكنولوجيا كوسائل للتغيير الإيجابي.

ومن المنتظر أن تستقطب القمة أكثر من 3,000 مشارك من داخل مصر وخارجها، لتشكل مساحة جامعة بين التدريب، الإلهام، والإبداع، حيث يتبادل الشباب وصُنّاع القرار والمبتكرون التجارب والأفكار ويضعون معاً حلولاً عملية لتحديات الحاضر والمستقبل.