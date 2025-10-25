غياب 6 نجوم.. موعد قمة ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستضيف غدا الأحد فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو فى الكلاسيكو الأول هذا الموسم ضمن مباريات الدورى الإسباني.



ويتصدر ريال مدريد المباراة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد بداية مميزة في الموسم، وجمع "الملكي" 24 نقطة.

بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بعد أن فاز في 7 مباريات وتعادل في واحدة، وخسر في مثلها.



موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في مواجهة مرتقبة من كل عشاق كرة القدم لحساب كلاسيكو الأرض ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

فريق ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط عن برشلونة، ما يمنح المباراة زخمًا استثنائيًا، لأن فوز الكتالوني يعني تصدره لترتيب المسابقة وإزاحة الملكي عنها.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الكلاسيكو الذى يجمع بين فريق برشلونة ونظيره فريق ريال مدريد في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المؤكد أن تقوم بإذاعة مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

وخاض نادي برشلونة الإسباني، مرانه الختامي ظهر اليوم السبت، استعدادًا لمباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهد المران خبرًا سارًا بانضمام المدافع الفرنسي جول كوندي، الذي لم يشارك أمس في التدريبات الجماعية وأدى تدريبات خاصة في صالة الألعاب الرياضية.

غيابات ديربي ريال مدريد وبرشلونة

وتأكد غياب رافينيا عن مباراة ريال مدريد

على الجانب الآخر، لم يشارك البرازيلي رافينيا في المران الأخير استعدادًا للكلاسيكو، حيث لم يتعافَ بعد من إصابته في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى التي تعرض لها قبل شهر، وأكد الفحص الطبي عدم جاهزيته لمواجهة ريال مدريد.

ويغيب عن صفوف فريق برشلونة في مباراة الكلاسيكو أيضًا كل من ليفاندوفسكي، أولمو، خوان جارسيا، جافي، وتير شتيجن

.