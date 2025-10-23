فيرمين لوبيز قبل الكلاسيكو: مواجهة ريال مدريد حلم أي لاعب

يستعد نادي برشلونة لخوض واحدة من أبرز مبارياته هذا الموسم، حين يلتقي غريمه التقليدي ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة تُعد اختبارًا حقيقيًا للفريقين في سباق المنافسة على الصدارة.

وتتجه الأنظار نحو فيرمين لوبيز، نجم خط وسط برشلونة، الذي خطف الأضواء مؤخرًا بتسجيله هاتريك رائع في انتصار الفريق على أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا، ما جعله أحد أبرز الأسماء المنتظرة في الكلاسيكو.

وفي تصريحات لشبكة "MOVISTAR"، علّق فيرمين على إمكانية تكرار تألقه أمام ريال مدريد قائلًا:"لا أعرف، لكن سيكون شعورًا رائعًا إن حدث ذلك، آمل أن أقدم مباراة قوية ونخرج بالفوز، فالأهم هو الفريق وليس الأهداف الفردية".

وأضاف لاعب برشلونة الشاب:"نحن ندرك أن مواجهة ريال مدريد مختلفة تمامًا، هي مباراة ينتظرها الجميع — الجماهير، النادي، واللاعبون — وسنخوضها بحماس كبير ورغبة في تحقيق الانتصار".

وعن الفوز الكبير على أولمبياكوس وتأثيره على معنوياته قبل الكلاسيكو، قال فيرمين:"نخوض المباراة بثقة عالية ومشاعر إيجابية بعد الأداء الأخير، وأعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد إذا لعبنا بروح برشلونة المعتادة".

تجدر الإشارة إلى أن فيرمين لوبيز سبق له مواجهة ريال مدريد ست مرات من قبل، أكثر من أي فريق آخر واجهه في مسيرته، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات وسجل هدفًا واحدًا.