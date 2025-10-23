كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، الأحد المقبل، في مسابقة الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويدخل ريال مدريد المباراة بهدف الفوز لتعزيز الصدارة أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، بينما يستهدف برشلونة نقاط اللقاء الثلاث لخطف قمة الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتعد شبكة “بي إن سبورتس” الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط.

من جانبه قال تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد: "حاليًا نقدّم أداءً جيدًا، سنرى ما سيحدث يوم الأحد، سنتعافى الخميس وسنستعد جيدًا للمباراة، نحن في حالةٍ جيدة، للكلاسيكو أهمية كبيرة، سواءً للمباراة نفسها، أو للتصنيف أو لتداعياتها".

وأضاف: “نُدرك أهمية مباراة الأحد، لكننا لا نُبالغ في تقديرها، نُدرك أهميتها، المسابقة ما زالت في بداياتها، وسيكون للمواجهة تأثير كبير على الترتيب، مباراة مهمة تثير التوقعات، لم نتحدث عنها كثيراً حتى الآن، لكننا سنفعل من الآن فصاعدًا”.

على الجانب الآخر، أكد هانز فليك، مدرب برشلونة، أن لامين يامال نجم البلوجرانا، سيظهر بمستوى مختلف في كلاسيكو الأرض.

وقال فليك في تصريحات نقلها فابريزو رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: "أنا متأكد أننا سنرى يامال مختلفًا تمامًا يوم الأحد ضد ريال مدريد".

وأضاف المدرب الألماني: "لامين يامال دائمًا حاضر في المباريات الكبيرة".

