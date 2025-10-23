ناقد رياضي يفجر مفاجأة بمقارنة أهداف زيزو و شيكابالا في الدوري

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تفوق الاعب أحمد سيد زيزو علي محمود عبد الرازق شيكابالا بالمساهمة في أهداف في الدوري.

و كتب خالد طلعت:مفاجأة مدوية .. زيزو يتفوق على شيكابالا بالمساهمة في أهداف في الدوري بفارق ١٠٠ مباراة أقل.

وشهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تألقا لافتا من نجم القلعة الحمراء أحمد مصطفى “زيزو”، الذي خطف الأنظار بأدائه المتكامل بعدما ساهم بشكل مباشر في انتصار فريقه بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي يعتلي القمة بثنائية في مرمى الاتحاد

استعاد الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة من 10 مباريات، عقب فوزه على الاتحاد السكندري، الذي تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.