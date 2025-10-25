الغندور يكشف: الجزيري يتربع على عرش الهدافين الأجانب في الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ونشر الغندور ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا أكد فيه أن التونسي سيف الدين الجزيري، أصبح الهداف التاريخي لأجانب الزمالك عبر التاريخ، بعدما وصل رصيده إلى 47 هدفًا، متفوقًا على أسماء بارزة مثل كوارشي، إيمانويل، وأشرف بن شرقي.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري بالامس هدف الفوز من ركلة جزاء أمام ديكيداها فى الدقيقة 40 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأبيض حاليًا لمواجهة البنك الأهلي يوم 30 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.