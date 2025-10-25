بعد تعافي إمام عاشور .. هذه أعراض التهاب الكبد أ

يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بالتهاب الكبد الوبائي أ من مرض خفيف وقصير الأمد ولا يزال بإمكانك نشر فيروس التهاب الكبد الوبائي أ (HAV) حتى لو لم تظهر عليك أي أعراض.

اعراض التهاب الكبد أ





ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، تختلف أعراض التهاب الكبد الوبائي أ باختلاف الأشخاص وإذا ظهرت عليك أعراض، فقد تظهر في أي وقت بين أسبوعين وسبعة أسابيع بعد التعرض للفيروس وبينما قد يشعر بعض الأشخاص بالمرض لمدة تصل إلى ستة أشهر، فإن معظم الأعراض تختفي في غضون شهرين.

لن تظهر الأعراض على الجميع ومع ذلك، فإن البالغين المصابين بالتهاب الكبد الوبائي أ هم أكثر عرضة من الأطفال للإصابة بأعراض المرض.



يمكن أن تشمل أعراض التهاب الكبد الوبائي أ ما يلي:

بول داكن أو براز بلون الطين

إسهال

أشعر بالتعب

حمى

آلام المفاصل

فقدان الشهية

الغثيان، آلام المعدة، القيء

اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان)

متى يجب عليك التحدث مع طبيبك

إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لفيروس التهاب الكبد الوبائي أ، فعليك استشارة طبيبك فورًا وسيحدد الطبيب خطوات العلاج التالية بناءً على عمرك وصحتك العامة.