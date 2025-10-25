سبحة إلكترونية.. أفشة يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك نجم الأهلي محمد مجدي أفشة، عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية “الأستوري”.

وظهر أفشة في الصور بإطلالة رياضية متميزة، وفي يده سبحة إلكترونية ، نالت إعجاب متابعيه.

واليكم الصور:

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام بطل بوروندي

ويخوض مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة الإياب أمام نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي ضمن منافسات دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار بطل بوروندي والقنوات الناقلة



تنطلق المباراة، اليوم السبت والتي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع اليوم السبت والتي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر قناة «أون سبورت».

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني - محمد شكري.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: نيتس جراديشار - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو.

كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب قد حقق فوزًا ثمينًا في بوجمبورا على إيجل نوار بنتيجة 1-0، وجاء الهدف عن طريق الخطأ من مدافع الفريق البوروندي، ليضع بطل إفريقيا في موقف مريح قبل مواجهة الإياب بالقاهرة.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ترتيب جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة فيما حل فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني برصيد 20 نقطة والنادي المصري في المركز الثالث برصيد 18 نقطة بينما حل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في المركز الرابع برصيد ثمانية عشر نقطة.