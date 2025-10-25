قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
كتاب "الانتقام" يكشف تفاصيل جديد حول العلاقة بين بايدن وأوباما
من قلب الحضارة إلى العالم.. المتحف المصري الكبير يعيد رسم ملامح القوة الناعمة لمصر
سعر الذهب في مصر اليوم 25-10-2025.. هذه قيمة عيار 21 الآن
مدبولي: المتحف الكبير لن يكون مُجرد مزارٍ أثري يُنافس نظائره في العالم
سبحة إلكترونية.. أفشة يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

باسنتي ناجي

شارك نجم الأهلي محمد مجدي أفشة، عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية “الأستوري”.

وظهر أفشة في الصور بإطلالة رياضية متميزة، وفي يده سبحة إلكترونية ، نالت إعجاب متابعيه.

واليكم الصور:

 

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام بطل بوروندي

ويخوض مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة الإياب أمام نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي ضمن منافسات دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا.


موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار بطل بوروندي والقنوات الناقلة 


تنطلق المباراة، اليوم السبت والتي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع اليوم السبت والتي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر قناة «أون سبورت».

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني - محمد شكري.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: نيتس جراديشار - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو.

كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب قد حقق فوزًا ثمينًا في بوجمبورا على إيجل نوار بنتيجة 1-0، وجاء الهدف عن طريق الخطأ من مدافع الفريق البوروندي، ليضع بطل إفريقيا في موقف مريح قبل مواجهة الإياب بالقاهرة.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ترتيب جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة فيما حل فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني برصيد 20 نقطة والنادي المصري في المركز الثالث برصيد 18 نقطة بينما حل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في المركز الرابع برصيد ثمانية عشر نقطة.

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

محافظ أسيوط: شاشات بالميادين لتمكين المواطنين من متابعة افتتاح المتحف الكبير

وفد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمركز ساحل سليم بأسيوط

محافظ أسيوط: دعم لمشروعات إيفاد للنهوض بالزراعة والريف وتحسين معيشة المزارعين

جانب من الحملة

غلق 12 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص في حملة بالقليوبية

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

