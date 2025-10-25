النصر يواجه الحزم بحثًا عن الفوز السادس والحفاظ على صدارة دوري روشن

يستعد فريق النصر لمواجهة جديدة في مشوار الحفاظ على صدارة دوري روشن السعودي، عندما يلتقي نظيره الحزم مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من موسم 2025-2026.

ويدخل العالمي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية حقق من خلالها العلامة الكاملة (15 نقطة)، متربعًا على القمة، ويسعى لمواصلة انتصاراته تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس.

في المقابل، يأمل فريق الحزم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه القوي، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط، ويطمح لتعديل مساره بعد بداية غير مستقرة في البطولة.

وقرر جيسوس استبعاد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من قائمة اللقاء لاستكمال برنامجه التأهيلي عقب إصابة في العضلة الضامة، إلى جانب الحارس البرازيلي بينتو لأسباب فنية، على أن يتولى نواف العقيدي حماية عرين الفريق في مواجهة الليلة.

ومن المنتظر أن يخوض النصر المباراة بتشكيلة تضم سبعة محترفين أجانب فقط في التشكيل الأساسي، مع جلوس البرازيلي ويسلي تيكسيرا على مقاعد البدلاء، فيما يقود الدفاع الثنائي محمد سيماكان وإينييجو مارتينيز.

وفي الأطراف، يدرس جيسوس الدفع بـنواف بوشل في الجهة اليسرى أو الإبقاء عليه في اليمنى، مع إمكانية مشاركة أيمن يحيى في الطرف المقابل، بينما يتولى عبد الله الخيبري وأنجيلو مهمة الارتكاز في وسط الملعب.

أما الخط الأمامي، فيقوده الرباعي الناري كينجسلي كومان، جواو فيليكس، ساديو ماني، ومن أمامهم القائد كريستيانو رونالدو، الذي يطمح لمواصلة تألقه التهديفي وقيادة فريقه نحو فوز جديد يعزز صدارته للدوري.