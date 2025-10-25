قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
كتاب "الانتقام" يكشف تفاصيل جديد حول العلاقة بين بايدن وأوباما
من قلب الحضارة إلى العالم.. المتحف المصري الكبير يعيد رسم ملامح القوة الناعمة لمصر
سعر الذهب في مصر اليوم 25-10-2025.. هذه قيمة عيار 21 الآن
مدبولي: المتحف الكبير لن يكون مُجرد مزارٍ أثري يُنافس نظائره في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النصر يواجه الحزم بحثًا عن الفوز السادس والحفاظ على صدارة دوري روشن

إسراء أشرف

يستعد فريق النصر لمواجهة جديدة في مشوار الحفاظ على صدارة دوري روشن السعودي، عندما يلتقي نظيره الحزم مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من موسم 2025-2026.

ويدخل العالمي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية حقق من خلالها العلامة الكاملة (15 نقطة)، متربعًا على القمة، ويسعى لمواصلة انتصاراته تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس.

في المقابل، يأمل فريق الحزم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه القوي، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط، ويطمح لتعديل مساره بعد بداية غير مستقرة في البطولة.

وقرر جيسوس استبعاد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من قائمة اللقاء لاستكمال برنامجه التأهيلي عقب إصابة في العضلة الضامة، إلى جانب الحارس البرازيلي بينتو لأسباب فنية، على أن يتولى نواف العقيدي حماية عرين الفريق في مواجهة الليلة.

ومن المنتظر أن يخوض النصر المباراة بتشكيلة تضم سبعة محترفين أجانب فقط في التشكيل الأساسي، مع جلوس البرازيلي ويسلي تيكسيرا على مقاعد البدلاء، فيما يقود الدفاع الثنائي محمد سيماكان وإينييجو مارتينيز.

وفي الأطراف، يدرس جيسوس الدفع بـنواف بوشل في الجهة اليسرى أو الإبقاء عليه في اليمنى، مع إمكانية مشاركة أيمن يحيى في الطرف المقابل، بينما يتولى عبد الله الخيبري وأنجيلو مهمة الارتكاز في وسط الملعب.

أما الخط الأمامي، فيقوده الرباعي الناري كينجسلي كومان، جواو فيليكس، ساديو ماني، ومن أمامهم القائد كريستيانو رونالدو، الذي يطمح لمواصلة تألقه التهديفي وقيادة فريقه نحو فوز جديد يعزز صدارته للدوري.

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-10-2025

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد