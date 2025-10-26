أبرز مباريات اليوم الأحد 26-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ريال مدريد ضد برشلونة فى الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
سيمبا X نسينجيزني – الساعة 4 عصرا
صن داونز X ريمو ستارز – الساعة 4:30
الأهلي طرابلس X نهضة بركان – الساعة 7 مساء
الترجي X رحيمو – الساعة 7 مساء
الملعب المالي X نواذيبو – الساعة 7 مساء
مولودية الجزائر X كولومب – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
كايزر تشيفز X نادي سيمبا – الساعة 4 عصرا
ستيلينبوش X 15 أوجوستو – الساعة 4 عصرا
أوتوهو أويو X فياريو دي مابوتو – الساعة 5:30 مساء
دجوليبا X القوات المسلحة – الساعة 7 مساء
النجم الساحلى X نيروبي يونايتد – الساعة 8 مساء
المصري البورسعيدي X الاتحاد الليبي – الساعة 9 مساء على قناة Ontime sports 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بورنموث X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5
آرسنال X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
أستون فيلا X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3
وولفرهامبتون X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4
إيفرتون X توتنهام هوتسبير – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
مايوركا X ليفانتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 8
ريال مدريد X برشلونة – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
أوساسونا X سيلتا فيجو – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
رايو فاليكانو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
تورينو X جنوى – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD
فيرونا X كالياري – الساعة 5 مساء على قناة AD Sports 2 HD
ساسولو X روما – الساعة 5 مساء على قناة AD Sports 1 HD
فيورنتينا X بولونيا – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports 1 HD
لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليل X ميتز – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6
أنجييه X لوريان – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6
أوكسير X لوهافر – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5
رين X نيس – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ليون X ستراسبورج – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن X فرايبورج – الساعة 5:30 مساء
شتوتجارت X ماينتس – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
كهرباء الإسماعيلية X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5 مساء على قناة Ontime sports 1
فاركو X الإسماعيلي – الساعة 8 مساء على قناة Ontime sports 2
طلائع الجيش X زد – الساعة 8 مساء