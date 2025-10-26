أبرز مباريات اليوم الأحد 26-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ريال مدريد ضد برشلونة فى الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

سيمبا X نسينجيزني – الساعة 4 عصرا

صن داونز X ريمو ستارز – الساعة 4:30

الأهلي طرابلس X نهضة بركان – الساعة 7 مساء

الترجي X رحيمو – الساعة 7 مساء

الملعب المالي X نواذيبو – الساعة 7 مساء

مولودية الجزائر X كولومب – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

كايزر تشيفز X نادي سيمبا – الساعة 4 عصرا

ستيلينبوش X 15 أوجوستو – الساعة 4 عصرا

أوتوهو أويو X فياريو دي مابوتو – الساعة 5:30 مساء

دجوليبا X القوات المسلحة – الساعة 7 مساء

النجم الساحلى X نيروبي يونايتد – الساعة 8 مساء

المصري البورسعيدي X الاتحاد الليبي – الساعة 9 مساء على قناة Ontime sports 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

آرسنال X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أستون فيلا X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

وولفرهامبتون X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

إيفرتون X توتنهام هوتسبير – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مايوركا X ليفانتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

ريال مدريد X برشلونة – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا X سيلتا فيجو – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تورينو X جنوى – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

فيرونا X كالياري – الساعة 5 مساء على قناة AD Sports 2 HD

ساسولو X روما – الساعة 5 مساء على قناة AD Sports 1 HD

فيورنتينا X بولونيا – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports 1 HD

لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X ميتز – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أنجييه X لوريان – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أوكسير X لوهافر – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

رين X نيس – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ليون X ستراسبورج – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن X فرايبورج – الساعة 5:30 مساء

شتوتجارت X ماينتس – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

كهرباء الإسماعيلية X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5 مساء على قناة Ontime sports 1

فاركو X الإسماعيلي – الساعة 8 مساء على قناة Ontime sports 2

طلائع الجيش X زد – الساعة 8 مساء