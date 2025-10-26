محمد عبدالجليل: أنا أفضل من زيزو بمراحل ولا وجه للمقارنة

علق محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، على أداء اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، جناح فريق الزمالك، موجّهًا له انتقادات بشأن مستواه في المباريات الأخيرة.



وقال عبدالجليل، خلال تصريحاته ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:«بيزيرا كان الأفضل في مواجهتي غزل المحلة وإنبي فقط، لكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب في باقي المباريات».



وأضاف:«اللاعب لم يقدم أي أداء مميز في المباريات الكبرى منذ بداية الموسم، وتألقه يقتصر على الفرق الضعيفة، لذلك لا أراه أفضل لاعب في الدوري كما يعتقد جمهور الزمالك، فهو في رأيي لاعب عادي».



واختتم عبدالجليل تصريحاته بمقارنة مثيرة مع نجم الزمالك الحالي أحمد سيد زيزو، قائلًا:

«أنا أفضل من زيزو بمراحل، ولا توجد مقارنة بين إمكانياتي وإمكانياته، فقد كنت الأفضل في كل شيء».