رياضة

انتقادات نارية .. محمد عبد الجليل: فيريرا مدرب ناشئين وأقل من تدريب الزمالك

علا محمد

انتقد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، مشيرًا إلى أنه أقل من مستوى نادي الزمالك.

وقال عبد الجليل في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة "أون": "يانيك فيريرا مدرب ناشئين، مش مدرب الزمالك، وأقل بكثير من التواجد كمدرب لنادٍ كبير مثل الزمالك."

وأضاف: "قرار تسديد محمد السيد لركلة الجزاء لا يتخذه مدرب أبدًا، وهذا يدل على ضعف إمكانياته الفنية."

وأردف: "رمضان صبحي جناح مصنوع، أما أشرف بن شرقي فموهوب، وهو أفضل من رمضان صبحي من حيث الإمكانيات في الوقت الحالي."

وتابع: "أرى أن محمد الشناوي أفضل من أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز."

وواصل: "أحمد فتوح نفسي يجي الأهلي، وفتوح موهوب أكثر من علي معلول في الجبهة اليسرى."

واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلًا: "أنا أفضل من زيزو بمراحل، ولا توجد مقارنة بين إمكانياتي وإمكانيات زيزو، فأنا الأفضل في كل شيء."

محمد عبد الجليل يانيك فيرير المدير الفني لفريق الزمالك الزمالك زيزو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

