بعد رحيل حازم إمام.. «الغندور» يكشف عن الجهاز الفني الجديد للزمالك |تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن هوية خليفة حازم إمام في منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الزمالك، عقب استقالة الأخير من الجهاز الذي يقوده البلجيكي يانك فيريرا.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أحمد عبد الرؤوف مدربًا في الجهاز الفني للزمالك بعد رحيل حازم إمام الصغير، وسيكون متواجدًا في مران الفريق يوم الإثنين المقبل".

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن احتمالية رحيل المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا عن تدريب الزمالك في حال خسارة كأس السوبر المصري.

وقال “شحاتة” في تصريحاته عبر برنامج كورة كل يوم: "في حال خسارة الزمالك للسوبر المصري، سيرحل فيريرا ولن يستمر في منصبه، ويُعد البرتغالي جوزيه جوميز أبرز المرشحين لخلافته".