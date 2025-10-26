قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان قطري حول لقاء ترامب والشيخ تميم على متن طائرة الرئاسة الأمريكية
بعد رحيل حازم إمام.. «الغندور» يكشف عن الجهاز الفني الجديد للزمالك |تفاصيل
عمرو أديب يطلق حملة للاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير
بعد فوز الناشئين بالزمالك أمام الأهلي.. ناقد رياضي يستفز جمهور المارد الأحمر
نجوم العرب يجتمعون في «وطن السلام».. رسالة فنية من قلب مصر إلى العالم | شاهد
هل الذكاء الاصطناعي سيحل مكان الإنسان؟.. أحمد الزيات يجيب
ترامب: فخور بتوسطي لإتمام اتفاقية السلام بين كمبوديا و تايلاند
بيسجّل كل ماتش.. «هالاند» يكشف أسرار «ماكينة أهداف» مانشستر سيتي والنرويج
بأغنية «برشا برشا».. صابر الرباعي يختتم مهرجان الموسيقى العربية وسط تفاعل جماهيري كبير
صابر الرباعي يُغني «اللي جرى» ويوجّه رسالة مؤثرة للراحل حلمي بكر بختام مهرجان الموسيقى العربية
عمرو أديب: الناس بتوع الانتخابات عاملين دعاية أكتر من اللي اتعملت للمتحف المصري
اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي
رياضة

محمد عبدالجليل: الزمالك خسر «دوري 95» بفعل فاعل

ياسمين تيسير

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك خسر الدوري في موسم 95-96 بفعل فاعل
وقال عبد الجليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: الزمالك كان يمتلك فريق الأحلام في موسم 95-96 وكان يمتلك لاعبين على أعلى مستوى 
وأضاف: فريق الزمالك وقتها كان يديره 2 مدربين ومازلت مقتنعاً أنه خسر دوري 95-96 بفعل فاعل. 

وتابع: هل يوجد أحد في اتحاد الكرة أو لجانه كان يدير قطاع الناشئين لم نر ذلك. 
وواصل:  الآن من الوارد أن ترى حكماً أو أي حد يمسك قطاع ناشئين ويطلع في التلفزيون ويتحدث بصورة طبيعية. 
وأكمل: عندنا في مصر أي شخص يجيد التأليف، سيكون هناك في مدرب1 ومدرب2، وأنا أقول الصراحة دائمًا لذلك أنا بعيد عن المناصب. 

الزمالك الدوري الاهلي

