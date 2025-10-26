محمد عبدالجليل: الزمالك خسر «دوري 95» بفعل فاعل

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك خسر الدوري في موسم 95-96 بفعل فاعل

وقال عبد الجليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: الزمالك كان يمتلك فريق الأحلام في موسم 95-96 وكان يمتلك لاعبين على أعلى مستوى

وأضاف: فريق الزمالك وقتها كان يديره 2 مدربين ومازلت مقتنعاً أنه خسر دوري 95-96 بفعل فاعل.

وتابع: هل يوجد أحد في اتحاد الكرة أو لجانه كان يدير قطاع الناشئين لم نر ذلك.

وواصل: الآن من الوارد أن ترى حكماً أو أي حد يمسك قطاع ناشئين ويطلع في التلفزيون ويتحدث بصورة طبيعية.

وأكمل: عندنا في مصر أي شخص يجيد التأليف، سيكون هناك في مدرب1 ومدرب2، وأنا أقول الصراحة دائمًا لذلك أنا بعيد عن المناصب.