حلمي طولان: فيفا وكاف وضعا منتخب مصر في ورطة بسبب تضارب مواعيد كأس العرب والبطولات الأفريقية

أعرب حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، عن استيائه الشديد من الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، بسبب ما وصفه بـ"الورطة الكبيرة" الناجمة عن تضارب مواعيد البطولة مع ارتباطات الأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وكأس الإنتركونتيننتال.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "الكابتن" مع أحمد حسن على قناة dmc: "نحن في ورطة وضعنا فيها الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي، فبطولة كأس العرب تتزامن مع بطولات أفريقية كبرى، وهذا يخلق أزمة حقيقية للمنتخب والأندية".

وأوضح أن رابطة الأندية كانت على علم مسبقًا بجدول إعداد المنتخب، مضيفًا: "طلبت إقامة معسكر بداية من 23 نوفمبر وحتى انطلاق البطولة، وهو أمر منطقي، خاصة أن أول مباراة لنا يوم 2 ديسمبر، وكان الطلب معتمدًا بالفعل. لكن يومي 28 و29 نوفمبر الأندية المصرية لديها مباريات في دوري الأبطال والكونفدرالية، بينما سيبدأ المنتخب مشواره في الثاني من ديسمبر. فكيف يشارك اللاعب مع ناديه يوم 29 ثم ينضم للمعسكر مباشرة دون فترة تجهيز كافية؟".

وأشار طولان إلى أزمة أخرى في حال وصول المنتخب إلى الأدوار النهائية: "لو وصلنا للنهائي، ففريق بيراميدز لديه مباراة يوم 13 ديسمبر في كأس الإنتركونتيننتال، ولو تأهل سيخوض النهائي يوم 17، بينما بطولة كأس العرب تُقام من 1 حتى 18 ديسمبر. لا أعلم كيف ينظم الاتحاد الدولي بطولتين في نفس التوقيت وهو المشرف على كأس العرب".

وأكد المدير الفني أن موقف الأندية المصرية مفهوم بحكم التزاماتها، لكنه شدد على أن المنتخب يمثل مصر كلها: "الأندية تدافع عن مصالحها وهذا طبيعي، لكن هذا منتخب مصر وبطولة كأس العرب كبيرة وجوائزها تفوق البطولات الإفريقية، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون من الجميع، لأن هذا حدث يهم كل المصريين".

واختتم طولان تصريحاته بالتأكيد على سعيه لإيجاد حلول توافقية: "سنقوم بزيارة كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية لمحاولة الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، ونأمل أن ننجح في تجاوز هذه الأزمة دون إلحاق الضرر بأي طرف".