رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة بصعوبة تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري من أجل المنتخب الثاني

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حدث تواصل بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، من أجل حل أزمة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان والذي يستعد للمشاركة في كأس العرب ديسمبر المقبل بقطر.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، دياب أبلغ وزير الرياضة، بأن تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري يومي ٣ و٦ ديسمبر المقبل، من أجل ضم اللاعبين لمنتخب مصر الثاني سيهدد موعد نهاية الدوري الممتاز.

وتابع، دياب قال لوزير الرياضة إن تأجيل المباراتين سيترتب عليه انتهاء الدوري يوليو وأغسطس ٢٠٢٦، لأن الأندية المشاركة في أفريقيا مع ضغط المباريات المحلية والأفريقية ستطلب التأجيل أسوة بما حدث حال التأجيل لبيراميدز.

واختتم، وزير الرياضة ما زال يبحث عن حلول للأزمة خاصة مع اتصالات حلمي طولان وتأكيداته على أن المنتخب لن يحقق الهدف المطلوب منه في كأس العرب في حالة عدم ضم اللاعبين المحددين.