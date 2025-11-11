قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار | تفاصيل
متحدث الصحة: حالة الفنان محمد صبحي مستقرة الآن
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
رياضة

قيد الدراسة .. مقترح جديد من رابطة الأندية لـ الزمالك في الدوري

يسري غازي

تدرس إدارة نادي الزمالك مقترحا طرحه نظرائهم داخل رابطة الأندية المحترفة حول تأجيل مباراة سموحة المقرر إقامتها في بطولة الدوري الممتاز.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن رابطة الأندية المصرية المحترفة أبدت موافقة مبدئية على تأجيل مباراة الزمالك وسموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر يوم 26 نوفمبر الجاري.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد طالبت بتأجيل مباراة الفارس الأبيض مع نظيره فريق سموحة بسبب ضيق الوقت وتعارضها مع مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي ستقام في جنوب إفريقيا يوم 29 نوفمبر الحالي.

لفتت إلي أن رابطة الأندية المحترفة وافقت على طلب نادي الزمالك تأجيل مباراة سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز بشرط إقامتها يوم 10 فبراير المقبل.

واصل: رابطة الأندية المحترفة قامت بإخطار إدارة نادي الزمالك بأن الموعد الجديد سيكون بين الجولتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية وسيكون هناك ضيق في الوقت أيضًا ولكن وقتها لن يتم تأجيل المباراة لموعد آخر.

واختتم حديثه قائلا: حال موافقة الزمالك على مقترح رابطة الاندية المحترفة بتأجيل مباراة الزمالك مع سموحة لـ 10 فبراير القادم سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

