قيد الدراسة .. مقترح جديد من رابطة الأندية لـ الزمالك في الدوري

تدرس إدارة نادي الزمالك مقترحا طرحه نظرائهم داخل رابطة الأندية المحترفة حول تأجيل مباراة سموحة المقرر إقامتها في بطولة الدوري الممتاز.



وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن رابطة الأندية المصرية المحترفة أبدت موافقة مبدئية على تأجيل مباراة الزمالك وسموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر يوم 26 نوفمبر الجاري.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد طالبت بتأجيل مباراة الفارس الأبيض مع نظيره فريق سموحة بسبب ضيق الوقت وتعارضها مع مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي ستقام في جنوب إفريقيا يوم 29 نوفمبر الحالي.

لفتت إلي أن رابطة الأندية المحترفة وافقت على طلب نادي الزمالك تأجيل مباراة سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز بشرط إقامتها يوم 10 فبراير المقبل.

واصل: رابطة الأندية المحترفة قامت بإخطار إدارة نادي الزمالك بأن الموعد الجديد سيكون بين الجولتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية وسيكون هناك ضيق في الوقت أيضًا ولكن وقتها لن يتم تأجيل المباراة لموعد آخر.

واختتم حديثه قائلا: حال موافقة الزمالك على مقترح رابطة الاندية المحترفة بتأجيل مباراة الزمالك مع سموحة لـ 10 فبراير القادم سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.