الاتحاد الإنجليزي يتهم المجبري بـ سوء السلوك

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن توجيه تهمة سوء السلوك للتونسي حنبعل المجبري، لاعب نادي بيرنلي.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان، أن اللاعب متهم بمخالة قوانين اللعبة البصق على أو في اتجاه مشجعي ليدز يونايتد، خلال اللقاء الذي أقيم الشهر الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت أنه حنبعل المجبري أمامه مهلة حتى 28 نوفمبر الحالي للرد على اتهامه بإهانة جماهير ليدز يونايتد من خلال البصق عليهم.

يذكر أن حنبعل المجبري انضم إلى بيرنلي في الصيف الماضي قادمًا ممن مانشستر يونايتد، لكن اللاعب يعاني من قلة المشاركة الأساسية مع فريقه الحالي.

ويأمل المجبري في أن يكون جاهزًا فنيا وبدنيًا للمشاركة في منتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا 2025، التي ستقام في المغرب، الشهر المقبل.

