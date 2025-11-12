أسطورة ليفربول يطالب بقرار صادم ضد محمد صلاح

طالب جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول، مدرب الريدز آرني سلوت بتقليص دور النجم المصري محمد صلاح في الفترة المقبلة.

وقال كاراجر، في تصريحات نشرتها شبكة “ESPN”، إن أيام مشاركة محمد صلاح في تشكيلة ليفربول الأساسية كل أسبوع "يجب أن تنتهي".

كاراجر يكشف السبب

وأضاف: “صلاح لا يركض للخلف، هناك قلق واضح بشأن ليفربول هناك لأنه لا يعود للخلف ولا يتمتع بالثبات الذي يتمتع به الظهير الأيمن في كل مباراة”.

وتابع: “أعتقد أن الفرق تستهدف هذا الجانب، مانشستر سيتي فعل ذلك، وشعرت بالأسف تجاه برادلي، كان بحاجة إلى المساعدة”.

واستطرد: "إذا لم تسجل الأهداف في أحد الطرفين وتركت فريقك مكشوفا في الطرف الآخر فإنك في الأساس لا تحصل على أي شيء من هذه الخطة التكتيكية المتمثلة في السماح لمحمد صلاح بالبقاء في المقدمة فقط".

وختم: “لذا يتعين على محمد صلاح إما العودة دفاعيًا أو الدفع بلاعب آخر بدلاً في تشكيلة الفريق”.