زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أسطورة ليفربول يطالب بقرار صادم ضد محمد صلاح

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

طالب جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول، مدرب الريدز آرني سلوت بتقليص دور النجم المصري محمد صلاح في الفترة المقبلة.

وقال كاراجر، في تصريحات نشرتها شبكة “ESPN”، إن أيام مشاركة محمد صلاح في تشكيلة ليفربول الأساسية كل أسبوع "يجب أن تنتهي".

كاراجر يكشف السبب

وأضاف: “صلاح لا يركض للخلف، هناك قلق واضح بشأن ليفربول هناك لأنه لا يعود للخلف ولا يتمتع بالثبات الذي يتمتع به الظهير الأيمن في كل مباراة”.

وتابع: “أعتقد أن الفرق تستهدف هذا الجانب، مانشستر سيتي فعل ذلك، وشعرت بالأسف تجاه برادلي، كان بحاجة إلى المساعدة”.

واستطرد: "إذا لم تسجل الأهداف في أحد الطرفين وتركت فريقك مكشوفا في الطرف الآخر فإنك في الأساس لا تحصل على أي شيء من هذه الخطة التكتيكية المتمثلة في السماح لمحمد صلاح بالبقاء في المقدمة فقط".

وختم: “لذا يتعين على محمد صلاح إما العودة دفاعيًا أو الدفع بلاعب آخر بدلاً في تشكيلة الفريق”.

ليفربول محمد صلاح كاراجر سلوت الريدز

