مبابي يغيب عن رحلة فرنسا إلى أذربيجان بسبب التهاب في الكاحل

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة أن كيليان مبابي، مهاجم فرنسا، لن يسافر مع زملائه إلى أذربيجان بعد أن ضمن المنتخب الفرنسي، بطل العالم مرتين، مكانه في كأس العالم العام المقبل.

سجل مبابي هدفين يوم الخميس ليضمن فرنسا مكانها في البطولة بفوزها 4-0 على أوكرانيا في باريس. وكان هذان الهدفان هما الهدفان رقم 399 و400 على التوالي في مسيرته الكروية.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن مبابي، لاعب ريال مدريد، "لا يزال يشعر بآثار التهاب في كاحله الأيمن، مما يتطلب إجراء فحوصات". وسيخضع لفحوصات طبية في العاصمة الإسبانية في وقت لاحق من يوم الجمعة.

تستضيف أذربيجان فرنسا يوم الأحد في المجموعة الرابعة.

ستفتقد فرنسا أيضًا إلى لاعب خط وسط روما مانو كونيه ولاعب خط وسط ريال مدريد إدواردو كامافينجا.

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن كونيه تلقى إنذارًا ضد أوكرانيا وسيغيب عن المباراة، بينما عانى كامافينجا من شد عضلي في أوتار الركبة اليسرى.