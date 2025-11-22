تشابي ألونسو يبرر تراجع أهداف مبابي ويشيد بكورتوا قبل مواجهة إلتشي في الليجا

أكد الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، أن الانخفاض الملحوظ في المعدل التهديفي للنجم الفرنسي كيليان مبابي خلال المباريات الأخيرة لا يرتبط بأسباب فردية، بل يعود بالأساس إلى جوانب جماعية داخل الفريق تستوجب معالجة شاملة، مشدداً في الوقت نفسه على أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا يظل "ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها" بفضل تصدياته الحاسمة وأدواره القيادية التي وصفها بأنها "لا تُنسى".

وجاءت تصريحات ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الجمعة قبل مواجهة ريال مدريد أمام إلتشي في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، والذي استعرض فيه الاستعدادات الذهنية والبدنية، وجاهزية اللاعبين الدوليين، وتحديات الفترة المقبلة.

جاهزية اللاعبين الدوليين واستعدادات السفر إلى إلتشي

افتتح ألونسو حديثه مطمئناً الجماهير بشأن حالة الدوليين العائدين من التوقف الدولي، حيث قال: "الجميع بخير، والأجواء جيدة. نحن ذاهبون إلى إلتشي، فريق صاعد حديثاً لكنه يؤدي بشكل جيد، وستكون مباراة صعبة ومليئة بالتحديات".

وأوضح أن مواجهة الفرق الصاعدة حديثاً قد تحمل صعوبات إضافية، نظراً لاندفاعها ورغبتها في إثبات الذات.

التكتيك أم إدارة المجموعة؟

عند سؤاله عن الأهم بين التحضير التكتيكي وإدارة المجموعة، أكد المدير الفني أن العاملين مترابطان قائلاً: "كلاهما مهم، بالنظر إلى البيئة التي نعمل فيها. علينا أن نكون أقوياء ذهنياً ومتوازنين، بحيث لا تتحول كل مباراة إلى تجربة عاطفية صاخبة. نحتاج إلى أن نكون متأنين وفي الوقت نفسه حازمين".

وأضاف أنه عمل مع اللاعبين لمدة ساعتين ونصف على شرح فلسفة الفريق وأدوار كل لاعب، قبل أن يترك التنفيذ للمستطيل الأخضر.

غياب روديجر

وتطرّق المدرب إلى حالة المدافع الألماني أنتونيو روديغر، مؤكداً أنه لن يكون جاهزاً لخوض مباراة الغد، لكنه أشاد بشخصيته داخل الملعب وخارجه قائلاً: "أداؤه وشخصيته يجعلانه لاعباً ثميناً للغاية".

كورتوا عمود الفريق الذي لا يمكن المساس به

وحين سُئل عن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، تحدث ألونسو بثقة واضحة: "في اللحظات الحاسمة خلال المواسم الماضية، قدم تصديات لا تُنسى. الأمر لا يتعلق فقط بجودته، بل بأسلوبه في التواصل. إنه عمود أساسي بالفريق، ويرغب دائماً في تحمل المسؤولية".

ويعكس هذا التصريح الثقة المطلقة التي يمنحها المدرب لحارسه الأساسي رغم العودة التدريجية من الإصابة.

مبابي وتراجع الأهداف

الموضوع الأكثر اهتماماً كان حول مبابي وعدم تسديده على المرمى في آخر مباراتين، ليحسم ألونسو الجدل قائلاً: "هذه مسألة جماعية. لقد قمنا بتحليلها بالكامل. نحتاج أيضاً للعمل على الكرات الثابتة… الأهداف ستعود بالتأكيد، ليس لدي أدنى شك".

وأشار المدرب إلى أن مبابي لا يعاني من أي مشكلة فردية، لكنه يحتاج إلى منظومة هجومية أكثر انسيابية، وهو ما يعمل الطاقم الفني على معالجته.

ملف فالفيردي وترينت

كشف ألونسو أن التوقف الدولي منح الجهاز الفني فرصة لإعادة فيدي فالفيردي إلى الصورة البدنية المثلى، مؤكداً أنه ما يزال يعمل على استعادة جاهزيته الكاملة.

كما أشار إلى أن البرازيلي ميليتاو قادر على اللعب كظهير أيمن كما فعل مع منتخب بلاده، مضيفاً أن أسينسيو أيضاً أحد الخيارات الممكنة، ما يمنح المدرب مرونة تكتيكية إضافية.

ضغط المباريات واللياقة البدنية

وفي ظل جدول مزدحم، أكد ألونسو أن التقييم لا يعتمد على الحالة البدنية الآنية فقط، بل على قدرة اللاعبين على تحمل ضغط المباريات المتتالية.

وقال: "نحن في مرحلة جدول مزدحم جداً، الكثير من المباريات في فترة قصيرة. البيانات البدنية تتحسن.. وعلينا التعايش مع الإصابات. لنرى إذا استطعنا تقليل غياب ميليتاو قليلاً".

الانتقادات ورد المدرب

وعن الانتقادات التي تطال الفريق، قال: "نعرف أين نحن، ونتفهم المطالب. نتعامل معها بهدوء، ولا نمنحها أكثر من حجمها الحقيقي".

مرحلة جديدة في الموسم

اختتم ألونسو المؤتمر بالتأكيد على أن ريال مدريد يدخل الآن مرحلة مفصلية في الموسم: "كل شيء يظل كما هو، نحن متحمسون لمواجهة هذه المباريات المهمة في الدوري ودوري الأبطال، ونحتاج للجميع".

ويضرب ريال مدريد موعداً مهماً أمام إلتشي خارج الديار، في مباراة يسعى فيها الفريق للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الليغا ومواصلة مسار الانتصارات رغم الضغوط وغياب بعض العناصر الدفاعية.