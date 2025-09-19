طارق يحيى: جمهور الأهلي منح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة أمام سيراميكا

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية، أن جمهور النادي الأهلي كان غاضبًا من اللاعبين قبل انطلاق مواجهة سيراميكا كليوباترا، مشيرا إلى أن تريزيجيه تعرض لانتقادات عارمة، ثم توجه للجماهير وقدم الاعتذار لهم.

وقال يحيى: جمهور الأهلي هو السبب الرئيسي في الفوز على سيراميكا كليوباترا، والجماهير منحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في المباراة، وتريزيجيه سجل هدف الفوز واعتذر مجددًا للجمهور.. الهجوم الجماهيري أحيانا يكون له إيجابيات كثيرة.

وأضاف: الأهلي حقق مكسبا مهما على فريق قوي يقوده علي ماهر وهو من المدربين الجيدين، ولو لم يحقق الفريق الأحمر الانتصار اليوم؛ كانت ستكون كارثة كبرى.

وزاد: الأهلي سيخوض مواجهة صعبة أخرى أمام حرس الحدود في الجولة المقبلة، وسيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الانتصار قبل لقاء القمة.