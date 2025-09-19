لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع غدًا لحسم ملف المدرب الأجنبي

قال طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج “بلس 90” على شاشة قناة النهار الفضائية، أن ملف المدير الفني الأجنبي للنادي الأهلي يسير بشكل بطيء، خاصة أن الأمور حاليا في النادي غير محسومة.

وأضاف يحيى: هناك اجتماع غدا للجنة التخطيط بالنادي؛ لدراسة بعض السير الذاتية وحسم موضوع المدير الفني، وسيحدث تواصل مع الكابتن محمود الخطيب لحسم الموضوع.

وأضاف: رامون دياز مدرب الهلال السعودي السابق، دخل ضمن الترشيحات، وحتى الآن لا توجد حالة استقرار على اسم المدرب.

وواصل: من الوارد إسناد المهمة لـ حسام البدري، وأرى أنه مدرب صاحب كفاءة وقادر على قيادة فريق الأهلي.