ضربة جزاء واضحة .. عمرو أديب ينتقد حكم مباراة الأهلي وسيراميكا

انتقد الإعلامي عمرو أديب، حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال عمرو أديب عبر برنامجه على شاشة إم بي سي مصر: “هناك ضربة جزاء واضحة، لأن لاعب الأهلي دفع لاعب سيراميكا كليوباترا”.

وتابع: “رغم رؤية الحكم للعبة في الفيديو والتأكد من وجود ركلة جزاء بعد إعادة اللعب 4 أو 5 مرات، إلا أنه رفض احتسابها”.

وأضاف: “أرجو أن يتم توضيح الأمر لنا، لماذا يحدث هذا، ومرت المباراة بشكل طبيعي دون أي هجوم على الحكم الذي أخطأ، وجماهير الأهلي خرجت سعيدة دون أي مشاكل طب قولوا لنا فيه إيه”.