الأهلي فيه كم موهبة؟.. وصلة شعر من عمرو أديب فى حب نادي الزمالك

قال عمرو أديب خلال حديثه في البرنامج: "نادي الزمالك دائمًا ما كان نادي المواهب، طول عمره كده. فيه فن وإبداع وهندسة في كل تحركات اللاعبين. إحنا مش بس فريق كرة قدم، إحنا فنانين وماهرين وبنمشي على الأرض زي لوحات متحف اللوفر. الزمالك رقم واحد في مصر ومفيش بعده حد".

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على شاشة MBC مصر ، أن الفريق الأبيض يتميز ليس فقط بالنتائج والألقاب، بل بوجود لاعبين قادرين على تقديم أداء فني ورياضي يوازي أعلى المستويات العالمية. واعتبر أن النادي الأبيض مدرسة للمواهب، حيث يتم اكتشاف اللاعبين الموهوبين وتنميتهم بأسلوب يوازن بين الأداء الرياضي والفني.

الأهلي مكانة وأداء لكن ماذا عن المواهب؟

ولم يغفل الإعلامي المصري الحديث عن النادي الأهلي، الذي يعتبره منافسًا تقليديًا للزمالك. قال أديب: "كلمني كده، هو الأهلي فيه كام موهبة وكام لاعب عنده فنيات حقيقية؟" مؤكدًا أن الحديث عن المواهب الفنية والقدرات الخاصة للاعبين يصب في مصلحة كرة القدم المصرية ككل.

وأشار أديب إلى أهمية الاستثمار في اللاعبين الشباب وتنمية مهاراتهم الفنية، مشيرًا إلى أن المنافسة الشرسة بين الزمالك والأهلي تجعل الحديث عن المواهب أمرًا ضروريًا للنهوض بكرة القدم المحلية.

ثنائي الزمالك عبدالله السعيد ودونجا كنموذج للتألق

أشاد عمرو أديب بأداء لاعبي الزمالك البارزين مثل عبدالله السعيد ودونجا، مشيرًا إلى أن وجودهم في صفوف الفريق يضمن استمرارية الأداء القوي والثقة في الفريق. وأضاف: "طول ما عبدالله السعيد موجود ودونجا متألق، والشاب البرازيلي بيلعب بشكل رائع، مانخافش أبدا من أي منافس".

وشدد الإعلامي على أن وجود لاعبين يمتلكون خبرة وكفاءة فنية عالية يجعل الزمالك فريقًا متكاملًا، قادرًا على المنافسة على جميع المستويات محليًا وقاريًا.

الزمالك كإرث ثقافي ورياضي

لم يتوقف عمرو أديب عند الجانب الفني فحسب، بل أشار أيضًا إلى أن الزمالك يمثل إرثًا ثقافيًا ورياضيًا في مصر. وقال: "الزمالك مش مجرد نادي، الزمالك مدرسة، والزمالك رمز للمواهب والفن في كرة القدم المصرية".

وأضاف أن هذا الجانب يجعل الجماهير تشعر بالفخر والانتماء، ويبرز دور النادي في صناعة جيل من اللاعبين القادرين على المنافسة في البطولات المحلية والدولية.

المواهب أساس النجاح

في ختام حديثه، ركز عمرو أديب على أن الاستثمار في المواهب والشباب هو أساس نجاح أي نادي. وأضاف: "في الزمالك، دايمًا هتلاقي المواهب حاضرة، والفن موجود في كل اللاعبين. ده اللي بيميزنا عن غيرنا".

وأشار إلى أن كرة القدم ليست مجرد انتصارات وألقاب، بل هي فرصة لإبراز مهارات وإبداع اللاعبين، وهو ما يميز الزمالك عن أي نادٍ آخر في مصر.