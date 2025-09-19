مصطفى بكري لـ إسرائيل: حذاري الاقتراب من الحدود المصرية

شدد الإعلامي مصطفى بكري على أن من يحاول المساس بالأمن القومي المصري لن يجد ردا إلا ردا قويا مفاده «الدفاع عن الأمن القومي لمصر».

حذاري من السيسي

وأوضح مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»: “نحن لسنا دولة اعتداء ولسنا دولة ضعيفة ولدينا قائد عنيد في دفاعه عن الحق.. أقول لإسرائيل حذاري من السيسي.. حذاري من الراجل اللي قال الجيش اللي قدر يعملها في 1973 قادر يعملها مرة واثنين وثلاثة”.

مضيفا أن تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض لمصر، فحذاري من الاقتراب من الحدود المصرية أو التهجير القسري، ستتحمل إسرائيل المسئولية كاملة.

القائد السيسي والجيش والشرطة

واختتم الإعلامي مصطفى بكري: “جيش مصر يعرف يحمي البلد دي ازاي.. لدينا 108 ملايين مقاتل.. البلد دي جوه دمنا وعرقنا.. والله يتحرك الرجالة في كل مكان بالبنادق والخرطوش.. يا صهاينة ويا أمريكا هناك التفاف شعبي بلا حدود خلف القائد السيسي والجيش والشرطة”.