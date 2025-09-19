قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

بناءً على التوجيهات الرئاسية الأخيرة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توفير مخزون استراتيجي آمن ومُطمئن من السلع الأساسية.

تأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الحكومة لضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.

شهد الأسبوع الرئاسي المنقضي، قرارات جمهورية وتوجيهات، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 491 لسنة ٢٠٢٥ بتعيين علاء حسن قاسم مهدى الشريف، فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، لمدة عام اعتبارًا من 15 /9/ 2025.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة (10) ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأصدر الرئيس السيسي رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر» الممول بمنحة قيمتها 7٫481٫481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

تعزيز أداء القطاع المصرفي

واجتمع الرئيس السيسي، خلال الأسبوع الرئاسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع الرئيس السيسي على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

خفض معدلات التضخم

وتابع الرئيس تابع خلال الاجتماع تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، كما تابع الرئيس تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة، مؤكدًا في ذات السياق أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيًا خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.

زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي

وأكد الرئيس السيسي أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد الرئيس على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.

الرئيس السيسي

كما استقبل الرئيس السيسي،تيرجيه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وكو رينشيان، الرئيس والمؤسس لمجموعة "صنجرو" الصينية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب في بداية اللقاء برئيسي شركتي سكاتك وصنجرو، مثمنًا التعاون القائم بين مصر والشركتين، حيث أكد أهمية هذا التعاون من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك في إطار جهود مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" الجهود التي تبذلها الشركة في توفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر في مختلف دول العالم، وكذا الموقف الراهن للتعاون القائم بين الحكومة المصرية والشركة، والذي انعكس في تزايد عدد وحجم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث تعد مشروعات شركة سكاتك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر من أهم المشروعات الناجحة ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، والتي تم اعتمادها كمبادرة رئاسية في العمل المناخي، وتقدر محفظة الاستثمارات التي تقوم شركة سكاتك بتنفيذها ضمن محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي بقيمة 3,6 مليار دولار، لمشروعات محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بنجع حمادي، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1 جيجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة تخزين بطاريات لصالح شركة مصر للألومنيوم، ومشروع مصر للهيدروجين الأخضر الذي يهدف لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع مزرعة شدوان لإنتاج الرياح في منطقة رأس شقير، ومشروع الأمونيا الخضراء في دمياط.

الرئيس السيسي

وعرض رئيس مجموعة "صنجرو" جهود الشركة في إنتاج مكونات محطات الطاقة الكهربائية وتصنيع بطاريات التخزين، حيث تم بحث التعاون القائم بشأن إنشاء مصنع بسعة 10 جيجاوات سنويا لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في مصر، حيث أبدى كورينشيان استعداد مجموعة صنجرو للتعاون مع مصر لتوطين هذه الصناعة اعتمادًا على البنية التحتية التي تتمتع بها مصر، وكذلك بعض مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة.

فرص التعاون الثلاثي بين مصر وشركتي "سكاتك" النرويجية" و"صنجرو" الصينية

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء أيضا بحث فرص التعاون الثلاثي بين الدولة المصرية وشركة "سكاتك" النرويجية" وشركة "صنجرو" الصينية، حيث أكدت الشركتان اعتزازهما بحرص الدولة المصرية على تيسير استثماراتهما في مصر بما يتوافق مع الرؤية المصرية الهادفة لوضع مصر على قائمة الدول المصنعة والمصدرة للطاقة الخضراء.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة تعظيم فرص التعاون مع شركة سكاتك ومجموعة صنجرو، في إطار الاستفادة من سياسة الدولة الرامية لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية.