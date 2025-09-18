الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم عددا من القرارات الجمهورية جاءت كالتالي:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 10 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول "2” ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر الممول بمنحة قيمتها 7.481.481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.