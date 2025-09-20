قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طارق يحيى: شيكو بانزا غاضب بسببب مستحقاته.. وأحمد ربيع تماثل للشفاء

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية، أن الزمالك يقدم مستوى جيد للغاية منذ انطلاقة الموسم الجاري، ورغم التخوفات بشأن مستوى الفريق في ظل الاسكواد الذي تم التعاقد معه لكن الفريق يقدم مستوى جيد.

وقال يحيى: لاعبو الزمالك عليهم امتلاك طموح المنافسة حتى النهاية، وجمهور النادي عليه أن يظل خلف اللاعبين، وانصح اللاعبين بأن يكونوا عند حسن ظن جمهورهم.

وأضاف: عمر جابر تعرض لالتواء في القدم وفي طريقه للشفاء بشكل كبير، وبنسبة كبيرة سيكون موجود في لقاء الجونة، حسب ما ذكره الجهاز الطبي، وهو لاعب جيد ويستحق الاشادة.

وواصل: أحمد ربيع لاعب الزمالك الذي انتقل للفريق في الميركاتو الصيفي، شارك اليوم فى جزء من التدريبات، بعدما تماثل للشفاء وسيتم تجهيزه بقوة للمواجهات المقبلة.

وأكمل: شيكو بانزا لاعب الزمالك غاضب من عدم الحصول على مستحقاته المالية حتى الآن، وهو بالتأكيد لاعب محترف وليس من ابناء النادي، كما ان الزمالك قام بصرف مكافات الفوز في المباريات الأخيرة، وسيقوم بصرف دفعة من المستحقات خلال الأيام القادمة.

وتابع: الزمالك يُجاهد بقوة رغم كافة الأزمات، ولاعبو الفريق يستحقون الإشادة، والجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا يمنح اللاعبين راحة لمدة يومين استعدادا لمواجهة الجونة وسيعود الفريق للمران الأحد.

الزمالك شيكو بانزا اخبار الزمالك اخبار الرياضة

