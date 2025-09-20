دعاء بداية العام لحفظ الأبناء في الدراسة.. اسأل الله التوفيق لطفلك

يبدأ طلاب مصر، اليوم السبت، العام الدراسي الجديد 2025-2026 ويودع أولياء الأمور من الآباء والأمهات أبنائهم بمختلف مراحلهم التعليمية للذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، ويرددون لهم دعاء بداية العام الدراسي، ويسألون الله أن يحفظ أبنائهم ويوفقهم في دراستهم ورحلتهم التعليمية.

دعاء بداية العام الدراسي

اللهم وفقني في العام الدراسي الجديد وارزقني فيه حسن الفهم والعلم وصحبة الأخيار.

اللهم اجعل بداية العام الدراسي خير لنا ولجميع زملائنا، وجنبنا فيها الشرور.

اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ دارسية جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام.

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري, واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن متى شئت سهلا، يا أرحم الراحمين.

دعاء للأبناء في بداية العام الدراسي

اللهم ثبت قلوب أبنائي على الإيمان ووفقهم لما فيه النجاح وأعنهم على نصرة المسلمين.

اللهم بيديك كل الأمر فلا تكلهم لغيرك فلا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك

اللهم اهدهم لما تحب و ترضى، اللهم هبنا علما ينتفع به، وعملا يقربنا اليك

اللهم ارزق أبنائي حسن العلم والفهم والتفوق والنجاح في العام الدراسي الجديد

اللهم ألهمهم رشدهم ووفقهم في حياتهم، واجعلهم أبرارًا أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك، ولأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين

اللهم اشدد بهم عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين بهم محضري، وأحيِ بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم عونًا لي.

اللهم اجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيرًا لي ولهم

اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.



دعاء بالتوفيق للأبناء في الدراسة

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين.

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.