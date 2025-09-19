دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح

دعاء بداية العام الدراسي الجديد لعله من أهم أدعية بداية العام الدراسي الجديد التي يبحث عنها أولياء الأمور، ويتسحب أن نردد في دعاء بداية الدراسة الأدعية النبوية التي تساعد الطلاب على الفهم والحفظ، فاللهم مع بداية عام دراسي جديد وفق طلابنا واحفظهم من كل مكروه، والدعاء عبادة عظيمة فما أجمل أن نردددعاء بداية الدراسة للأبناء ونقول: اللهم وفق أولادنا لتحصيل العلم النافع يا رب العالمين.. اللهم يسِّر لهم كل أمرٍ عسير، يا رب يسِّر لأولادنا وطلابنا في بداية العام الدراسي الجديد، يسِّر لهم يا ربنا كل أمرٍ عسير، وافتح لهم فتوح العارفين.





دعاء بداية العام الدراسي للطلاب

اللهم إني أستودعك أبنائي في هذا العام الدراسي الجديد، اللهم يسّر لهم كل عسير، وابعد عنهم كل شر، واحفظهم من الزلل والخطأ،وأكرمهم بنور العلم ونِعَم الفهم، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، وارزقهم فهماً كفهم النبيين، وحفظًا كحفظ المرسلين، اللهم افتح عليهم فتوح العارفين.

دعاء بداية العام الدراسي



اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، يا رب نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، وقلبٍ لا يخشع، وقلبٍ لا يخشع، ومن دعاءٍ لا يُسمع.

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم أعن ووفِّق كل أبٍ وأمٍ حريص على تعليم أولاده يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، يا رب علمًا نافعًا، يا رب علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، ورزقًا واسعًا، وعملًا صالحًا متقبلًا.

اللهم اهد أولادنا وبناتنا لأحسن الأخلاق يا رب العالمين.

اللهم ربِّ لنا أولادنا، اللهم ربِّ لنا بناتنا، اللهم حبِّبهم في العلم، وحبِّبهم في النجاح الباهر، والمستقبل الزاهر يا رب العالمين.

دعاء الدراسة والحفظ والفهم والتوفيق

اللهم اجعل من بداية العام الدراسي الجديد بداية أمل وخير ونجاح لنا جميعًا يا رب العالمين.

اللهم وفق أولادنا لتحصيل العلم النافع يا رب العالمين.

اللهم يسِّر لهم كل أمرٍ عسير، يا رب يسِّر لأولادنا وطلابنا في بداية العام الدراسي الجديد، يسِّر لهم يا ربنا كل أمرٍ عسير، وافتح لهم فتوح العارفين، وعلِّمهم يا ربنا من لدنك علمًا نسلم به من وساوس الشيطان يا رب العالمين.



أوسع علينا وعليهم من الرزق الحلال، اللهم أوسع علينا من الرزق الحلال، وأبعد عنا يا ربنا فسقة الإنس والجان.

اللهم جازِ ووفِّق كل مدرس وكل معلم، وكل مدرسة وكل معلمة بالخير يا رب العالمين، وأوسع علينا وعليهم يا أكرم الأكرمين.

وصلّ اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين.

دعاء بداية العام الدراسي الجديد

«اللهم علّم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين».

«اللهم ارزقهم حُبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبهم إلى حُبّك، اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته».

«اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-».

ونقول في دعاء العام الدراسي الجديد «اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كلّ سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُنّ عليّ ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك».

«اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، وأغنهِم بفضلك عمّن سواك، اللهم جنّبهم رفقاء السوء والزنا والخمر، وسلّمهم من العلل والأوبئة والآفات، اللهم أمدد لي على أحسن حالٍ في أعمارهم، وافسح لي بعافيةٍ منك في آجالهم، وهب لي تربيةً طيبةً لصغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وأنبتهم نباتًا حسنًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلّمهم من شرّ الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، وأهدِهِم لما تحبّه منهم، واغفر لهم يا غفّار».

دعاء بداية الدراسة

اللهم اجعله عام دراسي يسير وسهل على اولادي كل عسير وصعب

اللهم حبب لأبنائي الخير ووفقهم لما فيه رضاك.

اللهم من أراد بأبنائي شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره.

اللهم وفق الأبناء والأهل في حياتهم وارزقهم السعادة في كل وقت وحين.

اللهم احفظ لي أبنائي وأهلي وزوجي، وامنع عنهم الوباء والبلاء، واقض حاجتهم وفك كرباتهم.

«اللَّهُمَّ إنى أعوذُ بوجْهِكَ الكريم، وكلماتِك التامَّاتِ من شرِّ ما أنت آخِذٌ بناصيته، اللَّهُمَّ أنتَ تكشِفُ المأثَمَ والمَغْرَمَ، اللَّهُمَّ إنه لا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، ولا يُخلَفُ وعدُك ، سبحانَك وبحمدِك».

دعاء بداية الدراسة

1- اللهم احفظ أبنائي من الأمراض والأسقام.

2- اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع.

3- اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أبنائي من الشيطان الرجيم.

4- اللهم إني أستودعك أبنائي فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب ، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك.

5- اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سوء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السوء.

6-اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم يا الله كل شر قد يلحق بهم.

7- اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم.

8- اللهم إنك رزقتني أبنائي بلا حول لي ولا قوة، فاحفظهم بعينك التي لا تنام، وقربهم منك، واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين، وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

9- اللهم الطف بأبنائي يا كريم واجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وتقبلهم.

10- اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

دعاء للأبناء في العام الدراسي الجديد

«اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجمّلهم بالعافية».

«اللهم ارزقهم المعلم الصالح، والصُحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، ونزّه قلوبهم عن التعلّق بمن دُونك، واجعلهم ممّن تحبّهم ويحبّونك».

«اللهم ارزقهم حُبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبهم إلى حُبّك، اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته».

«اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، وأغنهِم بفضلك عمّن سواك، اللهم جنّبهم رفقاء السوء والزنا والخمر، وسلّمهم من العلل والأوبئة والآفات، اللهم أمدد لي على أحسن حالٍ في أعمارهم، وافسح لي بعافيةٍ منك في آجالهم، وهب لي تربيةً طيبةً لصغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وأنبتهم نباتًا حسنًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلّمهم من شرّ الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، وأهدِهِم لما تحبّه منهم، واغفر لهم يا غفّار».

«اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كلّ سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُنّ عليّ ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك».



دعاء لحفظ الأبناء من العين والحسد



دعاء لحفظ الأبناء من العين والحسد، لعله من أكثر الأمور التي يخشاها الآباء على أبنائهم، فخوف الوالدين على أبنائهم من أن يصابوا بالعين أو الحسد، أكبر بكثير من خوفهم على أنفسهم، ومن دعاء لحفظ الأبناء من العين والحسد ، ما يلي:

1- اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم ، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم.

2- اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أبنائي من الشيطان الرجيم.

3- اللهم احفظ أبنائي من الأمراض والأسقام.

4- اللهم إني أستودعك أبنائي فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب ، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك.

5- اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع.

6- اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سووء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السووء.

7- اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم ، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم يا الله كل شر قد يلحق بهم.

8- اللهم إنك رزقتني أبنائي بلا حول لي ولا قوة ، فاحفظهم بعينك التي لا تنام ، وقربهم منك، واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين ، وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

9- اللهم الطف بأبنائي يا كريم واجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وتقبلهم .



دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة مستجاب

اللهم علم أبنائي ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا. اللهم افتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع الدعاء. يارب افتح على أبنائي فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى. رب استودعتك فلذة كبدي فأنت أعظم الموكلين يا الله حسبي الله الذي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم اني استودعك أبنائي في هذا العام الدراسي، اللهم أجعله عامًا سعيدًا عليهم. اللهم اصلح حال أولادنا، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم يا رب. اللهم اجعل أبنائي هداة مهتدين، وارزقهم العلم النافع، والعمل الصالح، والأخلاق الحسنة. اللهم وفق أولادي في دراستهم واجعلهم من عبادك الصالحين، ومن أهل التقوى والصلاح.

