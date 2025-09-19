قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء بداية الدراسة للأبناء بالعام الجديد.. اللهم احفظهم وحسّن أخلاقهم

دعاء بداية الدراسة للأبناء
دعاء بداية الدراسة للأبناء
محمد شحتة

دعاء بداية الدراسة للأبناء هو ما يهم الآباء والأمهات في الوقت الحالي تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

دعاء بداية الدراسة للأبناء

ويستحب في بداية العام الدراسي الجديد أن يردد الوالدين دعاء بداية الدراسة للأبناء ومنه ما يلي:

اللهم إني استودعتك أبنائي في عامهم الدراسي الجديد، فاحفظهم بحفظك وطهِّر قلوبهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نوراً وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمة يا رب العالمين. اللهم ألهم أبنائي رشدهم، وارزقهم صحبة الأبرار، واجعلهم لأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، ووفقهم لكل خير.

اللهم إني أسألك لأولادي وأولاد المسلمين ان تشرح صدورهم ووفقهم في دراستهم وتيسر امورهم وتفتح عليهم فتح العارفين وترزقهم الحكمة والعلم والدين والعلم النافع وتزينهم بالخلق والدين اللهم ثبت قلوبهم على طاعتك يا أرحم الراحمين يا الله.

اللهم ألطف بأولادي يا كريم واجعلهم من الذاكرين والمذكورين وعلق قلوبهم بطاعتك وأجعل أولادي من أوجه من توجه إليك وتقبلهم.

اللهم اجعل ابنائي من من تواضعوا اليك فرفعت مكانتهم لديك واذا تقربا إليك قربتهم منك واستكان لهيبتك فأحببته.

اللهم انك رزقتني أولادي بلا حول لي ولا قوة وانبتهم نباتا صالحا واحفظهم بعينك التي لا تنام وقربهم منك واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين واجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم اصلح شأن أولادي وبارك لي بهم ووفقهم لما تحبه وترضاه واجعل دائما في طريقهم ما يخافونك واغنهم بحلالك عن حرامك وبرحمتك عمن سواك وابعد عنهم ياالله كل شر قد يلحق بهم.

دعاء حفظ الأبناء

1- اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم ، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم.

2- اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أبنائي من الشيطان الرجيم.

3- اللهم احفظ أبنائي من الأمراض والأسقام.

4- اللهم إني أستودعك أبنائي فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب ، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك.

5- اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع.

6- اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سوء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السوء.

7- اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم ، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم يا الله كل شر قد يلحق بهم.

8- اللهم إنك رزقتني أبنائي بلا حول لي ولا قوة ، فاحفظهم بعينك التي لا تنام ، وقربهم منك، واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين ، وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

دعاء للأبناء من القرآن

دعاء لحفظ الأولاد من القرآن الكريم
قال -تعالى-: (رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ).
قال -تعالى-: (وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).
-رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ
الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.
--رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ
-رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
-رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.
-رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
-رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
قال -تعالى-: (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

دعاء بداية الدراسة للأبناء دعاء بداية الدراسة دعاء حفظ الأبناء دعاء يحفظ الأبناء من كل شر دعاء حفظ الأبناء من القرآن أدعية حفظ الأبناء دعاء للأبناء من القرآن

