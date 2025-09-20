قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
مدبولي يفتتح عددا من المشروعات في القنطرة غرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تريزيجيه تخلى عن الأنانية..محمود أبو الدهب يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا

تريزيجيه
تريزيجيه
يمنى عبد الظاهر

علق محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق، على فوز المارد الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله تريزيجيه، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، دوري نايل 2025-2026.

وقال محمود أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «أون سبورت»: «فوز الأهلي على سيراميكا مهم جدًا للفريق، ومفروض إنه يفوق الفريق المرحلة الجاية بعد تذبذب الأداء في الفترة الماضية ما أدى لتراجع النتائج».

وأضاف: «بشوف إنه كان في أخطاء في التشكيل الفترة اللي فاتت، وكما دور المدير الفني اللي لازم يكون شخصية مهم جدًا في عناصر الفريق، وكنت بشوف إنه تريزيجيه الفترة اللي فاتت كان بيلعب بأنانية وفردية عكس مباراة سيراميكا بيلعب جماعي وبيجيب جول وبيكسب الفرقة».

وتابع: «حسين الشحات نزل ربع ساعة قلب الدنيا في المباراة وبيأدي بشكل مميز بعد ما كان بعيد وكلام إنه ماشي إعارة أو بيع بسبب زيزو اللي جاي بمبلغ كبير، ف الشحات بيرد في الملعب وبيقول أنا موجود».

محمود أبوالدهب الأهلي سيراميكا كليوباترا تريزيجيه بطولة الدوري المصري

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سيد عبد الحفيظ

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

توقيع برتوكول

بروتوكول لإنشاء أول مركز متكامل لانتاج الحرير الطبيعي بمدينة الخارجة

وزير الري

الري: تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة لزيادة مشاركتها فى تنفيذ المشروعات

توقيع البرتوكول

بمساحة 250 فدانا في الخارجة.. بروتوكول لإنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

