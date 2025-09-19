تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

فاز محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قدم اللاعب أداءً مميزًا من الناحية البدنية والفنية، وسجل هدف الفوز ووضع بصمته المؤثرة خلال المباراة التي انتهت نتيجتها بفوز الأهلي بهدف نظيف.

حقق النادي الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتالفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 26 من انطلاق المباراة بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.