قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم السبت 20-9-2025 في مصر
الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
الصور الأولي من خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد
محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ وحشي بجهينة على مساحة 600 متر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات

تريزيجيه
تريزيجيه
رباب الهواري

أعرب محمود حسن تريزيجيه، نجم الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن النقاط الثلاث هي الأهم في هذه المرحلة.

قال تريزيجيه في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: “الحمد لله على الفوز وحصد الثلاث نقاط، فهي الأهم بالنسبة لنا، ونتمنى أن تكون بداية لمسيرة انتصارات متواصلة، وأن نستمر في تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة”، مشيرًا إلى أن الأداء الجماعي كان سر التفوق.

أوضح اللاعب أن الفوز لم يكن بجهد فردي، بل بفضل تكاتف جميع عناصر الفريق، قائلاً: “الفريق بالكامل يستحق أن يكون رجل المباراة، والجماهير كانت اللاعب رقم واحد في الملعب، ونجحنا في إسعادهم بهذا الانتصار”، مؤكدًا أن دعمهم كان دافعًا قويًا لتحقيق الفوز.

تطرق تريزيجيه إلى الجدل الذي أثير مؤخرًا حول مباراة إنبي، وقال: “لم أقصد على الإطلاق الإساءة إلى جمهور الأهلي، فالواقعة التي حدثت في لقاء إنبي لم تكن موجهة إليهم، وأعتذر إذا فُهم الأمر بشكل خاطئ”، مؤكدًا أن علاقته بجماهير القلعة الحمراء علاقة خاصة لا يمكن المساس بها.

 

أضاف تريزيجيه: “جمهور الأهلي هو صاحب الفضل بعد الله، فقد كان الداعم الأكبر لي منذ بداياتي وصاحب الدور الأبرز في صناعة اسمي”، لافتًا إلى أنه عاد إلى بيته من أجل هؤلاء المشجعين الذين طالما وقفوا خلفه.

اختتم اللاعب تصريحاته برسالة قوية إلى جماهير النادي: “نعدهم أن نقاتل بكل قوة داخل الملعب ونبذل أقصى ما لدينا من أجل الفوز بالدوري وكل البطولات، وأن نعيد الأهلي إلى مكانته الطبيعية دائمًا فوق منصات التتويج”


 

تريزيجيه الاهلي سيراميكا دورى نايل اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عمرو أديب

تعليق ناري من عمرو أديب على سرقة أسورة فرعونية

البنزين

أسعار البنزين ترتفع في هذا التوقيت.. أستاذ طاقة يوضح

عمرو أديب

عمرو أديب: الفلسطينيون ليس لهم إلا الله.. ربنا يحنن قلوب الناس عليهم

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. الحب يحتاج الاهتمام

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

احدث ظهور لـ إسعاد يونس فى حفل توزيع جوائز دير جيست

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد