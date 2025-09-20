تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات

أعرب محمود حسن تريزيجيه، نجم الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن النقاط الثلاث هي الأهم في هذه المرحلة.

قال تريزيجيه في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: “الحمد لله على الفوز وحصد الثلاث نقاط، فهي الأهم بالنسبة لنا، ونتمنى أن تكون بداية لمسيرة انتصارات متواصلة، وأن نستمر في تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة”، مشيرًا إلى أن الأداء الجماعي كان سر التفوق.

أوضح اللاعب أن الفوز لم يكن بجهد فردي، بل بفضل تكاتف جميع عناصر الفريق، قائلاً: “الفريق بالكامل يستحق أن يكون رجل المباراة، والجماهير كانت اللاعب رقم واحد في الملعب، ونجحنا في إسعادهم بهذا الانتصار”، مؤكدًا أن دعمهم كان دافعًا قويًا لتحقيق الفوز.

تطرق تريزيجيه إلى الجدل الذي أثير مؤخرًا حول مباراة إنبي، وقال: “لم أقصد على الإطلاق الإساءة إلى جمهور الأهلي، فالواقعة التي حدثت في لقاء إنبي لم تكن موجهة إليهم، وأعتذر إذا فُهم الأمر بشكل خاطئ”، مؤكدًا أن علاقته بجماهير القلعة الحمراء علاقة خاصة لا يمكن المساس بها.





أضاف تريزيجيه: “جمهور الأهلي هو صاحب الفضل بعد الله، فقد كان الداعم الأكبر لي منذ بداياتي وصاحب الدور الأبرز في صناعة اسمي”، لافتًا إلى أنه عاد إلى بيته من أجل هؤلاء المشجعين الذين طالما وقفوا خلفه.

اختتم اللاعب تصريحاته برسالة قوية إلى جماهير النادي: “نعدهم أن نقاتل بكل قوة داخل الملعب ونبذل أقصى ما لدينا من أجل الفوز بالدوري وكل البطولات، وأن نعيد الأهلي إلى مكانته الطبيعية دائمًا فوق منصات التتويج”



